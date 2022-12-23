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找巨乳嬌妻拍性愛片！美退伍兵「稱霸Pornhub」收入曝光：太荒謬

▲▼38歲的伊妮擁有傲人巨乳與俏臀，她和丈夫拍攝的色情影片點閱率奪冠。（圖／Instagram@yinyleonofficial）

▲38歲的伊妮擁有傲人巨乳與俏臀，她和丈夫拍攝的色情影片點閱率奪冠。（圖／Instagram@yinyleonofficial）

記者羅翊宬／綜合報導

Pornhub是全球最廣為人知的色情影片平台，提供一般民眾以素人姿態出演、上傳色情影片博取流量的機會，來自美國德克薩斯州的42歲退伍軍人萊昂（Leon）、以及38歲波多黎各裔的巨乳嬌妻伊妮（Yiny）居然擊退大票鮮肉，在上周蟬聯年度最受歡迎業餘演員，自拍片「出道」以來累計12億次點閱率，其收入比正職更可觀。

根據《UNILAD》、《BuzzFeed》報導，萊昂、伊妮這對已婚夫婦擊敗了數千名其他經過認證的成人色情內容創作者，成為了2022年Pornhub上觀看次數最多的業餘演員，他們在過去4年內上傳了大約250支影片，每周可以更新2至3次內容，在該網站上總共獲得約12億次的點擊率。

他們受訪時透露，早在Pornhub上傳片片「出道」的第一個月內就賺了2000多美元，不過這與他們現在的收入相比根本不算什麼，因為現在拍片的收入每月可以達到1.5萬至2.5萬美元之間。

萊昂驚訝感嘆，「過去我曾在軍隊裡服役13年，但我之所以離開軍隊，是因為我在軍隊內賺1年的錢，等於是我在Pornhub拍片1個半月至2個月就可以賺回來的，這簡直太荒謬了。」

伊妮擁有傲人H罩杯巨乳雙峰、健美的身材，以及渾圓肥美的翹臀，她在參與業餘拍攝色情影片之前，曾經是UPS的貨運司機，拍攝色情影片的收益同樣也超過她擔任正職的收入。

不僅如此，該對夫婦同樣也在成人影視平台OnlyFans經營頻道，其獨家內容每個月向觀眾收費9.99美元。

這對夫婦表示，先前曾在YouTube上看到某對夫婦講述他們在成人影視產業獲取成功後，才決定冒險加入。伊妮回憶道，「我們總是很性感，讓我們拍攝色情片吧！我靠著32HHH碼的傲人胸圍和豐厚翹臀吸引粉絲。」

隨著時間流逝，他們逐漸學會如何正確拍攝色情影片，並且依照Pornhub推出的不同主題、收視群眾喜好的改變，來讓自己拍攝的作品創下流量密碼。尤其近年健身風氣盛行，他們在跑步、徒步旅行時拍攝的影片更受歡迎，而這類影片在Pornhub增長了121%。

伊妮表示，「我想這就是我們封頂的原因，因為影片一切看起來都很真實，我們在岩石上、樹上，任何地方做......。」

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