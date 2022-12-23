傳中國在首爾設「海外警局」！南韓情報當局調查：以中餐廳為據點

▲中國可能已在南韓首爾設立「秘密海外警察」據點。圖為中國留學生在首爾聲援白紙革命。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

總部設在西班牙的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）從今年9月以來發佈2份報告，指出中國在全球53個國家或地區設立102個海外秘密警察局。繼日本政府表示已針對報告內容展開調查，如今南韓情報當局更研判，中國可能以位於首爾江南的某中式料理餐廳為秘密警署據點，目前當局正展開調查。

對此，中國駐韓大使館透過南韓媒體提出反駁，表示部份韓媒的報導內容「子虛烏有」。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓政府消息人士昨（22）日透露，南韓諜報機關掌握線報後，合理懷疑首爾特別市江南地區的某間中式餐館有可能就是中國設立在海外的秘密警察局據點之一，因為該間由中國人經營的餐館雖在外觀上與一般餐廳無異，但經營該餐廳的法人組織2018、19年的虧損就比盈餘高出2至3倍。

南韓諜報機關指出，該間中式餐館即便近幾年因新冠疫情導致長期虧損，但至今6年來仍能夠繼續順利營業。南韓政府消息人士表示，「自從中國在世界各地設立的秘密警察局飽受質疑後，該間中式餐館竟然以室內裝修為由，表示臨時停業至明年初，這非常可疑。」

西班牙非政府組織「保護衛士」表示，目前中國在全球53個國家或地區經營至少102處以上的海外秘密警察局，而在南韓則至少存在1處以上的秘密警察署，透過江蘇省南通市公安局設立經營，由於該駐外領事活動、或是調查海外反體制人士的行為並非透過駐在國，因此屬於侵害駐在國主權、干涉他國內政的行為。

韓媒《News1》指出，目前南韓政府與相關當局已積極介入調查，若確實發現中國所設立的秘密警察局有侵害主權、妨礙司法的嫌疑，則恐將導致韓中兩國關係再度陷入惡化，影響雙方高層交流。

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