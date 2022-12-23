甜美空姐「失控狂吼」要乘客閉嘴：我不是你僕人　誇張影片掀論戰

▲印度一家廉航公司空姐在飛機上發飆，怒罵乘客閉嘴。（圖／翻攝自推特／@imvivekgupta）

記者張寧倢／編譯

飛機上的空服員通常給人冷靜、有禮的形象，但當遇到「奧客」時也可能展現不同的一面。最近網路上瘋傳一段影片，一名深邃大眼的女空服員收起甜美笑容，怒氣沖沖地指責一名男性乘客提出的要求害其他機組人員哭了，對方請她閉嘴讓她一秒爆氣「你才閉嘴！我不是你的僕人！」網友對此各持正反意見，引發論戰。

And this happens in @IndiGo6E Istanbul- Delhi Flight.



(Video by Passenger in that flight.)



Indigo Statement..

"We are aware of the incident that took place on flight 6E 12 from Istanbul to Delhi on December 16, 2022.



1/2 pic.twitter.com/yqNht3Ijim — Vivek Gupta (@imvivekgupta) December 21, 2022

根據「LADbible」報導，這段由機上其他乘客拍攝的影片已經在網路社群上瘋傳，畫面中的女空服員起初蹲在走道上和一名男性乘客解釋，請他不要再對空幅員大吼大叫，「我的機組人員都因為你而哭了！」她要求對方理解，飛機上的餐點有限，只會供應他事先下訂的餐點。

男乘客似乎沒聽進去，大聲地反問，「妳為什麼對我吼？」結果女空服員一秒回嗆，「因為你先對我們大吼大叫！」還氣到站起來繼續指責。另一名空姐試圖將她拉走，但雙方情緒激動，她繼續要求男乘客尊重所有機組人員，但一聽到對方破口大罵「閉嘴」，她立刻罵回去，「你才閉嘴！」隨後多次咬牙切齒地說，「我不是你的僕人！（I am not your servant!）」

▲空姐與乘客疑似因飛機餐問題發生爭執。（圖／翻攝自推特／@imvivekgupta）

這段影片曝光後，許多網友力挺這名空姐，「如果你想要一個僕人，那就買一架私人飛機」、「看起來這名乘客對其他機組人員也很無禮，不管有什麼問題，如果他有事情就要找航空公司投訴，而不是對空姐大吼大叫」、「希望她不要因為提高音量而被解雇」。不過另一派網友卻反對，「這不是對待客戶的方式，應該立刻開除她」、「空服員本來就該學著控制情緒吧」、「其實她可以更有禮貌地解決這件事」。

據報導，這起事件發生在印度廉航公司「靛藍航空」（Indigo Airlines）編號6E 12班機上，飛機16日正要從伊斯坦堡飛往德里，但因為網路共享代碼訂票與機上餐點選擇方面出現溝通問題，才引發這次爭議，目前航空公司表示已經在調查相關事由，並希望能繼續確保客戶獲得舒適服務與最佳搭機體驗。

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