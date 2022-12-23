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甜美空姐「失控狂吼」要乘客閉嘴：我不是你僕人　誇張影片掀論戰

▲▼印度廉航空姐在飛機上發飆大吼，要乘客閉嘴。（圖／翻攝自推特／@imvivekgupta）

▲印度一家廉航公司空姐在飛機上發飆，怒罵乘客閉嘴。（圖／翻攝自推特／@imvivekgupta）

記者張寧倢／編譯

飛機上的空服員通常給人冷靜、有禮的形象，但當遇到「奧客」時也可能展現不同的一面。最近網路上瘋傳一段影片，一名深邃大眼的女空服員收起甜美笑容，怒氣沖沖地指責一名男性乘客提出的要求害其他機組人員哭了，對方請她閉嘴讓她一秒爆氣「你才閉嘴！我不是你的僕人！」網友對此各持正反意見，引發論戰。

根據「LADbible」報導，這段由機上其他乘客拍攝的影片已經在網路社群上瘋傳，畫面中的女空服員起初蹲在走道上和一名男性乘客解釋，請他不要再對空幅員大吼大叫，「我的機組人員都因為你而哭了！」她要求對方理解，飛機上的餐點有限，只會供應他事先下訂的餐點。

男乘客似乎沒聽進去，大聲地反問，「妳為什麼對我吼？」結果女空服員一秒回嗆，「因為你先對我們大吼大叫！」還氣到站起來繼續指責。另一名空姐試圖將她拉走，但雙方情緒激動，她繼續要求男乘客尊重所有機組人員，但一聽到對方破口大罵「閉嘴」，她立刻罵回去，「你才閉嘴！」隨後多次咬牙切齒地說，「我不是你的僕人！（I am not your servant!）」

▲▼印度廉航空姐在飛機上發飆大吼，要乘客閉嘴。（圖／翻攝自推特／@imvivekgupta）

▲空姐與乘客疑似因飛機餐問題發生爭執。（圖／翻攝自推特／@imvivekgupta）

這段影片曝光後，許多網友力挺這名空姐，「如果你想要一個僕人，那就買一架私人飛機」、「看起來這名乘客對其他機組人員也很無禮，不管有什麼問題，如果他有事情就要找航空公司投訴，而不是對空姐大吼大叫」、「希望她不要因為提高音量而被解雇」。不過另一派網友卻反對，「這不是對待客戶的方式，應該立刻開除她」、「空服員本來就該學著控制情緒吧」、「其實她可以更有禮貌地解決這件事」。

據報導，這起事件發生在印度廉航公司「靛藍航空」（Indigo Airlines）編號6E 12班機上，飛機16日正要從伊斯坦堡飛往德里，但因為網路共享代碼訂票與機上餐點選擇方面出現溝通問題，才引發這次爭議，目前航空公司表示已經在調查相關事由，並希望能繼續確保客戶獲得舒適服務與最佳搭機體驗。

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