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25歲「辣媽網紅」爆輕生亡　前1天才PO露點照！閨蜜慟：世界辜負她

▲▼英國25歲網紅媽Rachel Mee猝逝。（圖／翻攝自IG）

▲ 瑞秋身兼OnlyFans模特兒，今年3月才生下兒子。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國網紅媽、OnlyFans辣模瑞秋（Rachel Mee）靠著健康、性感的形象，在網路上擁有不少粉絲，聖誕節前夕竟傳出自殺身亡，留下還未滿1歲的幼子。閨蜜悲痛證實她的死訊，並在募資網站為她兒子籌措資金，消息曝光後也有許多網友湧入IG哀悼。

▲▼英國25歲網紅媽Rachel Mee猝逝。（圖／翻攝自IG）

▲ 瑞秋過世前一天才PO出辣照。（圖／翻攝自IG，下同）

《每日郵報》報導，年僅25歲的瑞秋來自英國新堡，又叫瑞秋．凱特琳（Rachel Kaitlyn），在IG上擁有逾4.2萬粉絲，過去也經營成人平台OnlyFans，同時身兼舞者，今年3月才生下兒子凱羅（Kyro），17日還曾PO出身穿薄紗內衣的露點照，未料18日就發生悲劇。

她的閨蜜羅賓森（Claire Robinson）在GoFundMe上為她的兒子發起募資，「這將是凱羅的第一個聖誕節，難過的是他媽媽不在了。瑞秋全心全意地愛著小凱羅，但他現在得在沒有媽媽的情況下度過第一年聖誕節。」友人柯彭（Chris Coppen）也發起募資，以籌辦瑞秋的葬禮，因為有許多網友主動表示有意幫忙。

▲▼英國25歲網紅媽Rachel Mee猝逝。（圖／翻攝自IG）

▲▼英國25歲網紅媽Rachel Mee猝逝。（圖／翻攝自IG）

瑞秋的死因還有待確認，但羅賓森透露，瑞秋沒能戰勝「這世界的壓力」，「這個世界辜負一個如此美麗的年輕女孩，聽到這項令人震驚的消息讓我們都很難過。她覺得自己別無選擇，只能離開這裡，離開她心愛的漂亮兒子」，暗示她是輕生身亡。

這項消息令眾多粉絲心碎，紛紛留言表示，「真是太可怕了。安息吧瑞秋，我美麗的女孩，沒有妳的世界將不再那麼多采多姿」、「最令人悲傷的消息。瑞秋，我希望妳最終能夠找到平靜，我們會想念妳」、「我不認識妳，只是在IG上追蹤，但感覺非常難過。妳是個美麗的女孩，安息吧天使」、「我簡直不敢相信」。

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