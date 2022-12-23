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俄傭兵集團開嗆美國「全都是臆測」　駁斥北韓提供武器

▲▼ 瓦格納高層普利高津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓦格納高層普利高津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮22日表示，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）從北韓手中採購武器，運至俄羅斯給予瓦格納使用。對此，瓦格納高層普利高津（Yevgeny Prigozhin）同日反駁稱，美國這番言論只是謠言與臆測。

對此，普利高津透過社交平台Telegram發出聲明表示，「所有人都知道，北韓已經很久沒有提供武器給俄羅斯……北韓提供武器的說法，不過是謠言和猜測」。他更稱，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）有根據猜測發表言論的習慣。

白宮國家安全會議發言人柯比22日指出，瓦格納集團正在世界各地尋找武器供應商，以支持其在烏克蘭的軍事行動，「我們可以證實，北韓已完成首批武器交付，由瓦格納集團支付相關費用，就在上個月，北韓運送步兵火箭與飛彈至俄羅斯，供瓦格納使用」。

美方認定，這違反聯合國決議，將加強制裁瓦格納集團。美方也認為，儘管北韓提供的物資數量不會改變戰況，但預計平壤政府將提供更多軍事裝備。

瓦格納集團成立於2014年，當時俄羅斯佔領併吞烏克蘭克里米亞半島，並在烏克蘭東部地區引爆分離叛亂行動。美國估計，瓦格納集團在烏克蘭部署5萬人，包括1萬名傭兵以及4萬名從俄羅斯監獄招募的囚犯。 

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