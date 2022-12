C羅傳到沙烏地享福！「超奢華」4.5億宮殿大宅　泳池媲美奧運規格

▲葡萄牙球星C羅傳出將落腳沙烏地阿拉伯,可能買下超過4.4億台幣的宮殿豪宅。(圖/翻攝自IG/@cristiano)

記者張寧倢/編譯

葡萄牙足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)世界盃最後一舞於8強止步,並與英超老東家曼聯解約,多家歐洲媒體皆報導他將和沙烏地傳統勁旅艾納斯達成協議,還被拍到人已飛抵沙國。《每日郵報》加碼爆料,C羅可能住進價值4.5億台幣的宮殿豪宅,不僅每年能淨賺65億台幣合約金,還有可能成為沙國的形象大使。

37歲的C羅曾在世界盃期間否認將轉戰沙烏地聯賽,但西班牙媒體《馬卡報》披露,他即將加盟沙國傳統勁旅艾納斯(Al Nassr),雙方估計在年底敲定合約。此前,據傳艾納斯曾提出年薪2億歐元(約新台幣65億元)的天價合約,讓他能從球員當到形象大使。外媒更踢爆,C羅已飛抵沙國首都利雅德,關於C羅一家在當地的落腳處也成為關注焦點。

Cristiano Ronaldo has just arrived at Riyadh airport in Saudi Arabia.



He is set to meet the leaders of Al-Nassr.



(Source: @Santi_J_FM) pic.twitter.com/wCqEtIsWSk