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入冬最強寒流！日本新潟大雪震撼景象曝　800輛車受困

▲▼日本新潟大雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本新潟大雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本入冬最強寒流來襲，多地降下大雪，新潟縣大雪更一度造成800多輛車在雪地中動彈不得，此外還有一名27歲女子家中停電，躲到車上取暖卻因排氣管口被雪掩埋，導致一氧化碳中毒死亡。日本氣象廳提醒民眾，接下來至26日還有可能降下大雪，民眾非必要不要外出。

▼大雪導致車陣卡在雪地中超過一天，陸上自衛隊出動協助。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本新潟大雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本新潟大雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本新潟大雪。（圖／達志影像／美聯社）

日本NHK報導，新潟、富山與石川3縣預計23日會再降下大雪，國土交通省和國家氣象廳發布「緊急通知」，23日至24日會有強烈冷空氣南下，已預防性關閉國道及部分道路，呼籲大家非必要不要外出。

▲▼日本新潟大雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼部分地區大雪積得比人高。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本新潟大雪。（圖／達志影像／美聯社）

新潟日前出現強降雪，積雪量比往年多出3倍，部分地區積雪量已經比人還高，道路和鐵路也受到嚴重影響，甚至出現800多輛汽車卡在車陣中動彈不得，車頂積了厚厚一層雪的情況，政府更出動陸上自衛隊支援。

此次降雪截至21日，新潟近9000戶因大雪停電，2死6傷，其中一名27歲女性也因為家中停電，跑到車上發動引擎取暖，不料排氣管出口被積雪堵住，車內漸漸充滿廢棄和一氧化碳，最終不幸身亡。

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