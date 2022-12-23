山道翻覆扁掉…「女學生專車」9人慘被壓死　38人輕重傷　

▲印度曼尼普爾邦校外教學遊覽車翻覆，至少9名女學生死亡。（圖／翻攝自Twitter）



記者王致凱／綜合報導

印度曼尼普爾邦（Manipur）21日發生嚴重死亡車禍。一輛載滿女學生的遊覽車，21日行經山路時突然失控翻覆，結果造成車上9人死亡，38人輕重傷。據悉，當時學生們是參加學校校外教學活動，沒想到途中竟發生慘劇。

根據印度媒體報導，事件發生在當地時間上午11時10分左右，當時一輛載有47名學生與教職員的遊覽車，在距離尼普爾邦首府英帕爾（Imphal）約50公里的一處山路發生翻車事故。

一名警官透露，當時共有兩輛遊覽車組成車隊，分別載運男性和女性學生及教職員，當時原定前往附近一處知名景點進行校外教學，結果載運女學生的遊覽車途中發生事故。

尼普爾邦首席部長辛格（N Biren Singh）在第一時間前往醫院探視傷者，並承諾向每一位死者的家屬發放50萬盧比（約新台幣18.5萬元）的慰問金。另外重傷者每人發放10萬盧比（約新台幣3.7萬元），輕傷者則每人發放5萬盧比（約新台幣1.9萬元）慰問金。

與此同時，尼普爾邦政府已經指示警方針對事故原因進行詳細調查，並且要求各級學校在明年1月10日以前暫停舉行這類校外教學活動。

另外，印度總理莫迪（Narendra Modi）也針對這起事故的罹難者表達慰問，並且宣布將動用「總理國家救濟基金」，額外給予每一位死者20萬盧比（約新台幣7.4萬元）的慰問金，傷者則額外發放5萬盧比慰問金。