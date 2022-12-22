前年繳稅金額為零！美前總統川普納稅申報表被公佈　損成功商人形象

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

根據美國聯邦眾議院歲計委員會公布的稅務資料，申報文件指出美國前總統川普名下的企業出現巨額虧損，因此在他總統任期最後一整年所得稅繳納金額為零。

路透社報導，經過多年爭取後，民主黨主導的眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）昨晚發布的紀錄顯示，川普的所得和應納稅額在他入主白宮的4年期間呈現大幅波動。

在川普宣布將再次角逐總統大位之際，這些紀錄有損這位前共和黨籍總統長期耕耘的成功商人形象。

文件顯示，川普和他的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）在這4年裡繳納若干類型的稅，但由於川普企業的收入被扣除額和虧損所抵消，因此能夠在幾年內將應納稅額最小化。

眾院歲計委員會質疑其中一些扣除額的合法性，包括一筆9.16億美元的虧損。委員會成員表示，這些納稅申報表資料過少。歲計委員會預計將在未來幾天，公布經刪節後的完整納稅申報表。

川普打破所有其他主要政黨總統候選人幾十年來的慣例，在兩次競選總統期間都拒絕公開他的納稅申報表。

川普發言人表示，公布這些文件是出於政治動機。

川普集團（Trump Organization）發言人史帝芬．張（Steven Cheung）今天表示：「如果這種不公正的事情發生在川普總統身上，那麼也可能會無端發生在所有美國人身上。」

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