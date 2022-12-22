8少女包圍行兇！59歲街友遭「當街狂刺」枉死　嫌犯最小僅13歲

▲ 多倫多一名男子當街遭多人包圍刺死。（示意圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大發生一起恐怖事件，一名街友在多倫多市中心慘遭刺死，兇嫌竟是8名未成年青少女。她們疑似在網路上結識彼此，行兇當晚才第一次見面，現已落網並被控犯下謀殺罪。

綜合BBC等報導，這起事件發生於多倫多主要火車站附近一座廣場，一名59歲男子18日凌晨在街頭遭人刺傷，目擊者報案後被送往附近醫院，因傷勢過重不治身亡。午夜過後不久，警方在案發地點附近逮捕8名少女。

這群少女年齡介於13至16歲，疑似是在網路上認識。死者則是一名住在收容所的街友，但在當地其實有家人，警官布朗（Terry Browne）提到，「我不會說他無家可歸，也許只是最近運氣不好」。

布朗說明，8名少女都參與犯案，包圍這名男子來回攻擊，一下走開一下又走向他，過程持續近3分鐘。詭異之處在於她們都來自不同地區，案發前似乎從未見面，當晚見面的方式和原因目前尚不清楚。

警方認為，男子被盯上可能是因為他身上有酒。附近收容所一名女性居民透露，這群少女當晚曾經向她討酒，這時死者試圖出手保護她，結果被刺傷腹部。警方已經找到數件凶器，但未具體說明是哪些武器。

8名嫌犯將在監獄中度過聖誕節，等待29日出庭。調查人員認為，她們犯案前可能涉入其他攻擊事件，呼籲民眾出面舉報。

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