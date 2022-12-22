「亞洲毒王」謝志樂引渡澳洲受審！　曾遭台灣驅逐出境飛荷蘭被逮

▲謝志樂出生於中國廣東省，曾移居香港、目前國籍是加拿大。（圖／Discovery頻道提供）

記者羅翊宬／綜合報導

曾被外媒《路透社》取封號「亞洲毒王」的加拿大華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop），先前曾於去年1月在台灣慘遭驅逐出境，「被迫」搭上飛往荷蘭的客機，落地後慘遭荷蘭依照澳洲警方簽發的逮捕令拘留，經過2年官司纏鬥後，終於被決定引渡至澳洲受審，未來最高恐怕得被判處無期徒刑。

根據《CNN》報導，擁有加拿大、中國雙重國籍的59歲華裔大毒梟謝志樂涉嫌以公司（The Company）為名義經營犯罪集團，並以高超的商業手法主導販運俗稱「冰毒」的甲基苯丙胺（甲基安非他命）達數十億美元，其收入連大毒梟古茲曼都望塵莫及，2021年1月從台灣搭上客機抵達荷蘭阿姆斯特丹的國際機場，隨後被荷蘭當局以澳洲聯邦警察署（AFP）於2019年發布的逮捕令拘留。

澳洲當局表示，謝志樂於22日抵達澳洲，落地後不久就被當局正式起訴。

謝志樂的代理辯護律師向《CNN》強調，謝志樂是被非法送往荷蘭的，因為荷蘭當地與各國所簽訂的罪犯引渡條款比許多地方都還要來得更便利，而這也是能確保謝志樂儘可能長時間待在監獄裡的一部份陰謀。

另一名代表辯護律師塞部雷赫特斯（Andre Seebregts）則表示，他的當事人（謝志樂）是被強行送上開往荷蘭的班機，此舉明顯違反台灣當地的法律。他透露，謝志樂搭乘開往荷蘭的班機在起飛不到1個小時以內，就有直飛加拿大的航班，「除非他同意，否則台灣當局必須將他遣返回他的祖國加拿大。」

報導指出，光是在亞洲涉及的冰毒貿易，其規模每年價值可達數十億美元。一名了解調查結果的官員透露，謝志樂所在的犯罪組織截至2018年，每年的非法收益約介於80億至177億美元。

▲謝志樂雖其貌不揚，卻是控制每年毒品買賣高達700億美元的幕後藏鏡人。（圖／Discovery頻道提供）

謝志樂所在的犯罪組織被指控在緬甸境內、警察無法觸及的叢林地帶經營合成毒品製造帝國，該地長期以來受到內戰破壞，即便仍處於各種相互競爭的軍閥、民兵的控制下，依舊容易在執法人員監督下隱藏極具工業規模的毒品製造活動。

據悉，謝志樂在香港、澳門、東南亞經營數十億美元業務，不過長期以來他的名字並不為公眾所熟悉，直到2019年《路透社》在一項調查中將其封為「亞洲版矮子」（Asia’s El Chapo，矮子為墨西哥大毒梟古茲曼的綽號）。

謝志樂先前曾面臨多項毒品犯罪指控，包括他承認向美國進口海洛因，2000年被判處9年徒刑，直到2006年假釋出獄後回到加拿大，之後搬回香港。

儘管謝志樂最後在荷蘭被捕，然而卻未能阻止毒品在東南亞大規模流動。聯合國毒品犯罪問題辦公室的數據顯示，2021年查獲的甲基苯丙胺數量破紀錄，其中包括10億片冰毒，且毒品價格比先前任何時候都還要更便宜。

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