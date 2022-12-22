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小賈斯汀怒控侵權　H＆M聲明否認！但「出於尊重」全部下架

▲▼ H&M回應侵權爭議。（圖／翻攝自IG、推特）

▲ 小賈斯汀發文怒控H&M侵權。（圖／翻攝自IG、推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

知名快時尚品牌H&M近期推出小賈斯汀（Justin Bieber）系列商品，小賈斯汀本人卻發文怒斥「垃圾」，控訴H&M未經同意推出這些產品，已經侵犯權益。眼看爭議越演越烈，H&M對發聲回應，基於尊重已將商品下架。

CNBC報導，H&M於21日聲明表示，出於對小賈斯汀的尊重，已將該系列商品從門市及官網下架，但否認未經他批准盜用肖像的說法，「H&M遵循所有適當的批准程序，這起案例也一樣。但出於對這次合作和小賈斯汀的尊重，我們已經下架這些商品。」

H&M一名代表說明，該公司已下架包括T恤、帽T在內等所有商品。截至21日中午，在H&M網站上搜尋小賈斯汀的名字找不到任何產品。

據多家媒體報導，這系列商品還包括手提袋、手機配件，許多都印上小賈斯汀的頭像或他的熱門歌曲歌詞，看似是正常的聯名合作，但小賈斯在IG公開指出，「我沒有同意H&M上架的任何一個產品系列，全部都沒有我的同意與批准，如果我是你，我絕不會買」、「H&M上架關於我的系列都是垃圾，我沒有同意、不要買」，語氣相當嚴厲憤怒，斥責H&M侵害他的權益。

►小賈斯汀IG發文怒斥H＆M侵權　狠批「未經同意」：那是垃圾、不要買！

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