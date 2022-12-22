FTX創辦人被押回美國！遭控竊取客戶數十億　2同夥認了詐欺配合調查

▲加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特因不當挪用資金面臨多項詐欺指控。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約／拿索21日綜合外電報導

加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特今天搭機離開巴哈馬飛往美國，準備面臨詐欺指控。美國聯邦檢察官表示，他的兩名同夥皆已認罪，目前正在與政府合作。

路透社報導，曼哈頓聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）在今天深夜發布於推特（Twitter）的影片中說，數位貨幣公司「阿拉美達研究」（Alameda Research）前執行長艾里森（Caroline Ellison）和FTX創辦人之一的Gary Wang已承認欺騙FTX投資人。

與班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）關係最親密的兩名前同夥決定與政府合作的消息曝光後，使這位前億萬富翁面臨的壓力大大增加。

威廉斯說，班克曼-佛里特已遭聯邦調查局（FBI）拘留，目前正在前往美國途中，他敦促其他涉及這起欺詐案的人出面投案。

他說：「如果你參與了FTX或阿拉美達研究的不當行為，現在已是採取行動的時候了。我們正迅速展開行動，我們的耐心也不會永遠持續下去。」

「我也說過，上週不會是我們最後一次發出公告，我再明確說明一次，今天也不會是最後一次。」

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz — US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）今晚則在另一項聲明中說，委員會也指控艾里森和Gary Wang涉及一項多年計畫，欺騙FTX的股權投資者。

美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）也說，已對艾里森和Gary Wang提出欺詐指控。

艾里森的律師並未立即回應置評要求。

Gary Wang的律師則在聲明中說，他「已為自己的行為負起責任，並認真履行作為合作證人的義務」。

曼哈頓聯邦檢察官上週指控班克曼-佛里特竊取數十億元的FTX客戶資產，以彌補其私人對沖基金公司阿拉美達研究的損失；威廉斯說，這是「美國史上最大規模的金融詐欺案之一」。

這位30歲的加密貨幣大亨承認FTX的風險管理失敗，但不認為自己有刑事責任。

班克曼-佛里特的律師團隊發言人拒絕置評。