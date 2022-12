FTX創辦人被押回美國！遭控竊取客戶數十億　2同夥認了詐欺配合調查

▲加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特因不當挪用資金面臨多項詐欺指控。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社紐約/拿索21日綜合外電報導

加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特今天搭機離開巴哈馬飛往美國,準備面臨詐欺指控。美國聯邦檢察官表示,他的兩名同夥皆已認罪,目前正在與政府合作。

路透社報導,曼哈頓聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)在今天深夜發布於推特(Twitter)的影片中說,數位貨幣公司「阿拉美達研究」(Alameda Research)前執行長艾里森(Caroline Ellison)和FTX創辦人之一的Gary Wang已承認欺騙FTX投資人。

與班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)關係最親密的兩名前同夥決定與政府合作的消息曝光後,使這位前億萬富翁面臨的壓力大大增加。

威廉斯說,班克曼-佛里特已遭聯邦調查局(FBI)拘留,目前正在前往美國途中,他敦促其他涉及這起欺詐案的人出面投案。

他說:「如果你參與了FTX或阿拉美達研究的不當行為,現在已是採取行動的時候了。我們正迅速展開行動,我們的耐心也不會永遠持續下去。」

「我也說過,上週不會是我們最後一次發出公告,我再明確說明一次,今天也不會是最後一次。」

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz