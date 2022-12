南蘇丹總統剪綵尿失禁！全國目睹「黃尿滲出」畫面　攝影記者傳輕生

▲南蘇丹總統馬雅爾迪特。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

今年71歲的南蘇丹總統馬雅爾迪特(Salva Kiir Mayardit),本月13日出席高速公路的落成典禮,然而演奏國歌時,拄著拐杖的他竟當場尿失禁,尿液從褲底滲透至地板,一旁眾官員們直接傻眼,畫面也隨著新聞直播曝光。不過,該段39秒影片在網路流傳後,拍下這段影像的記者先是傳出失蹤,最近被證實陳屍住處。

根據《蘇丹郵報》(Sudans Post)等外媒報導,馬雅爾迪特上周出席首都朱巴至加札爾河大區(Bahr el Ghazal)段高速公路第一期工程的落成典禮,豈料他與眾多官員右手扶胸演奏國歌時,竟突然有尿液從他的褲底滲出,總統尿失禁的畫面隨著新聞直播放送到每家每戶的電視機前。

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm