南蘇丹總統剪綵尿失禁！全國目睹「黃尿滲出」畫面　攝影記者傳輕生

▲南蘇丹總統馬雅爾迪特。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

今年71歲的南蘇丹總統馬雅爾迪特（Salva Kiir Mayardit），本月13日出席高速公路的落成典禮，然而演奏國歌時，拄著拐杖的他竟當場尿失禁，尿液從褲底滲透至地板，一旁眾官員們直接傻眼，畫面也隨著新聞直播曝光。不過，該段39秒影片在網路流傳後，拍下這段影像的記者先是傳出失蹤，最近被證實陳屍住處。

根據《蘇丹郵報》（Sudans Post）等外媒報導，馬雅爾迪特上周出席首都朱巴至加札爾河大區（Bahr el Ghazal）段高速公路第一期工程的落成典禮，豈料他與眾多官員右手扶胸演奏國歌時，竟突然有尿液從他的褲底滲出，總統尿失禁的畫面隨著新聞直播放送到每家每戶的電視機前。

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm — NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2022

一名在南蘇丹國營電視台SSBC工作的記者透露，自從總統尿失禁的畫面被無意播出後，當局對此大為光火，因此指示安全部隊針對記者進行搜索，以釐清涉嫌犯罪的人，就連總統辦公室的安全人員也要求幫助確認「嫌犯」的身份。

該位匿名的SSBC記者表示，「我們在SSBC的一些同事被迫幫助找出作惡者，這是在影片被公開後立刻發生的，他們甚至還搜查了我們的手機，似乎仍在尋找該名記者的下落。」

該位記者補充說明，「聽說在首都朱巴的3名記者失蹤了，但無法證實迄今為止的謠言是否為真，還是與國家安全局（NSS）有關。」

不過，有網友卻在奈及利亞的新聞網路論壇「Within Nigeria」透露該名記者的死訊，該名記者被發現陳屍在住處。從該記者留在桌上的紙條來看，該名記者事後經常責怪朋友，因為朋友將該影片分享給了一位前職攝影師，攝影師在痛苦中失去了工作，他認為自己「疏忽大意」，才會讓這段影片被曝光。

▼該名記者被發現陳屍住處，疑似為輕生身亡。



馬雅爾迪特是南蘇丹2011年獨立以來的首任總統，雖然他承諾獨立後的南蘇丹將享有民主、平等、正義，但卻不接受同性戀行為，他在國內擁有至高無上的權力，他在國內長期主導的一場衝突導致國內82%的公民處於貧困中。

2016年，非政府組織「無國界記者」將馬雅爾迪特列入「新聞自自由掠奪者」名單內，認為南蘇丹境內的新聞自由程度受到很嚴重的管控，「南蘇丹是最敵視記者、且最危險的非洲國家之一，已有十幾名記者慘遭殺害，兇手依舊逍遙法外。」

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