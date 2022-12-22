澤倫斯基訪美之旅超曲折！換3交通工具防俄突擊　美軍全程警戒

▲澤倫斯基閃電訪美行程保密功夫十足。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基在美東時間21日秘密訪美，與美國總統拜登舉行了烏俄戰爭爆發以來的首次會面。為了防止澤倫斯基在出訪期間被俄攻擊，美國不僅對此行全程保密，還專門安排了秘密路線，讓澤倫斯基安全跨海抵美。

綜合路透社等外媒報導，澤倫斯基此次的訪美之旅可謂是相當艱辛。當地時間20日晚間，有媒體拍到澤倫斯基澤從烏克蘭搭乘火車前往波蘭東南部城市普瑟米斯（Przemysl），與他同行的還有美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）。

▲澤倫斯基乘坐美軍軍機抵達華盛頓。（圖／路透）

隔天一早，澤倫斯基驅車前往熱舒夫（Rzeszow）機場，並在21日上午8點15分，乘搭美軍的波音C-40飛往美國。美國事先也從德國派出一架波音空中預警管制機（AWACS），待澤倫斯基的班機飛到大西洋的北海上空後，就會護送他飛越這個有著俄羅斯潛艇巡邏的危險水域。

當澤倫斯基的班機飛過英國上空時，美國空軍一架F-15戰鬥機也從英國空軍基地起飛，加入為澤倫斯基保駕護航的行列，直到澤倫斯基飛過蘇格蘭後，這架F-15才重新返回薩福克郡（Suffolk）的米登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）。

▲澤倫斯基抵美後，改搭轎車到白宮與拜登進行會面，下同。（圖／達志影像／美聯社）

在AWACS的護送下，澤倫斯基乘搭的波音C-40在21日中午左右，安全降落在距離華盛頓約30分鐘車程處的安德魯聯合基地（JBA）。這是美國總統搭乘專機「空軍一號」與直升機「海軍陸戰隊」的地點。

隨後，澤倫斯基乘坐轎車到飯店稍作梳洗後，就到斜對面的白宮，會見美國總統拜登與第一夫人吉兒（Jill Biden），並在與拜登進行2小時會談後，前往美國國會發表演講。報導稱，澤倫斯基此次的閃電訪美行程只有不到12小時。