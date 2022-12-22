拒繳酒駕+無照駕駛罰單23萬　500坪祖傳農地遭法拍「被隔壁買走」

▲▼ 王姓民眾10年間酒駕、無照駕駛屢罰不改，累欠23萬元法拍祖傳農地抵繳 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

家住新北市三重區的王男，自101年至110年之10年間不斷違犯交通法規，包括2度被查獲酒駕處罰9萬元及無照駕駛等最危險的交通違規行為，違規件數有22件，合計罰鍰達23萬300元。王男歷年交通違規罰鍰皆不繳納，於是被移送行政執行署嘉義分署強制執行。

嘉義分署受理執行後，執行人員先通知義務人繳納但其不予理會。因本件酒駕案件列為專案執行目標，執行人員立即調查王男所有可供執行的財產，發現王男名下僅有1筆位於雲林縣四湖鄉的農地，因王男一直對於罰鍰繳納通知不理不睬，執行人員只好查封該筆1667.25平方公尺（約504坪）的農地。

執行人員現場查封時，發覺該筆查封土地地形方正且種植水稻，如進行法拍應可順利賣出，於是於拍賣前再度通知王男是否前來繳納或申辦分期。經合法通知後王男仍對其農地法拍不以為意，嘉義分署隨即進行土地拍賣作業。該筆土地經1次減價後於第2次拍賣時，由鄰地所有人吳先生以105萬元買下。在抵繳義務人所有案件罰鍰後，拍賣價金餘額返還王男。

酒駕害人害己係全民公敵，法務部行政執行署通令各地分署持續強力執行酒駕裁罰案件。嘉義分署特別呼籲雲嘉地區民眾，不論是朋友歡聚飲酒或者是食用含酒精成分的進補料理，切勿飲酒後開車、騎車，以免害人害己，釀成觸犯刑責、荷包失血的慘劇。