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甘比亞飛5793公里到英國　地勤驚嚇在「班機起落架」發現男屍

▲▼飛機起落架。（示意圖／CFP）

▲一名男子被發現陳屍在飛機起落架艙中。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

途易航空(TUI Airline)一架從甘比亞飛往英國的班機，抵達西薩塞克斯郡蓋威克機場(Gatwick airport)時，竟然在飛機起落架發現一具男性屍體，由於死者身上沒有攜帶任何能證明身分的文件，警方目前正在調查死者身分。

當地媒體報導，發現屍體的班機是從甘比亞首都班竹市(Banjul)出發，飛越5 ,793公里抵達蓋威克機場。薩塞克斯(Sussex)警方表示，「警方7日凌晨4時左右接到報案，我們在從甘比亞抵達的一架飛機的起落架中，發現一具男性屍體，官員們正在進行調查，並且準備一份報告」。

甘比亞政府發言人桑卡雷(Ebrima G. Sankareh)表示，「根據消息，死者是一名黑人男性，被發現陳屍在飛機的輪艙內，身上沒有身分證以確定他的姓名、年齡、國籍或旅遊行程，現階段還無法得知他的身分」。

蓋威克機場發言人也表示，「這是一起非常悲傷的事件，我們向死者家屬與朋友表示哀悼」。航空公司則表示，事件警方正在調查中，不便對外發表意見。

類似事件過往也在其他歐洲國家發生過，荷蘭當局2015年在阿姆斯特丹史基浦機場，一架來自非洲國家的飛機起落架艙中發現過一具屍體。

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飛機起落架英國甘比亞

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