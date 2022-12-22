援烏就是投資！澤倫斯基赴美國會演說　5大「關鍵發言」一次看

▲ 澤倫斯基赴美國會演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基旋風出訪美國，當地21日晚間在眾議院發表國會演說，全場掌聲連連。《美國有線電視新聞網》（CNN）整理這場演說中5段關鍵發言，包括呼籲美國繼續金援、加強制裁俄羅斯，也強調烏克蘭終將贏得勝利。

● 澤倫斯基呼籲美國繼續提供財政支持，「你們的錢不是用來做慈善事業。這是對全球安全與民主的投資，我們會以最負責任的方式處理。」

● 澤倫斯基敦促美國國會議員，加強對俄羅斯制裁，「讓恐怖份子為侵略行為負責。」他提到，美國總統拜登支持他提出的10點和平計畫，而每名國會議員都能夠協助實施這項計畫。

● 澤倫斯基在眾人掌聲中指控，俄羅斯動用一切手段對付巴赫穆特（Bakhmut）等烏克蘭城市，但烏克蘭「堅守戰線，永遠不會投降」。

他指出，「去年有7萬人住在巴赫穆特……現在只有少數平民留下來，那裡的每寸土地都浸滿鮮血……頓巴斯在激戰中多次失守，甚至徒手戰鬥，但烏克蘭的頓巴斯還守得住。」

● 澤倫斯基強調，儘管發生戰爭暴行，烏克蘭人今年還是會慶祝聖誕節，「即使沒有電，我們心中的信念之光不會熄滅。」

● 澤倫斯基在演說最後誓言，烏克蘭將取得「絕對的勝利」，並重申他的開場白，「烏克蘭充滿活力」。

►澤倫斯基美國會演說「永不投降」 籲加強對俄制裁！全場掌聲不斷

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》