舞池中央突然出現恐怖天坑　25名學生「瞬間被吞噬」畫面曝光

▲眾人瞬間全掉入天坑中。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

祕魯近來發生天坑事件，一群青少年在高中畢業舞會上跳舞時，舞池中央突然出現一個大洞，導致25名學生集體墜入天坑中，現場立即冒出大量灰塵，看起來宛如災難片現場，事發畫面後來在網路上爆紅，獲得450萬人次點閱。

事件發生在祕魯聖馬丁(San Martin)一所高中畢業舞會，有網友17日將事件影片上傳到TikTok，並留言「畢業舞會變成悲劇」，影片立即在網路上爆紅。

影片中可看到，一群青少年正在舞池中央狂歡跳舞，然而跳到一半時地面突然下陷，眾人瞬間都掉入巨大坑洞中，嚇得現場其他民眾發出尖叫，DJ也立即停止播放音樂，現場看起來一片混亂。

當地媒體報導，掉入天坑的25名學生後來都成功回到地面，且被送到當地醫院接受治療，雖然未對外公布傷勢詳細情況，但似乎大多數人都只是輕傷，當局目前仍在調查原因，懷疑舞會地板是木頭材質比較脆弱，一時承受不住眾人重量才會導致天坑。