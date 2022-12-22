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澤倫斯基獲美國18億美元軍援！拜登喊「高度團結」：普丁戰略失敗

▲▼拜登與澤倫斯基展開會談。（圖／路透）

▲拜登與澤倫斯基結束會談，美國承諾追加軍援烏克蘭。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基受美國總統拜登邀請飛抵美國，當地時間21日和拜登正式展開會談，為俄羅斯今年2月底侵略烏克蘭、俄烏戰爭邁入第300天以後，兩國領袖的首次會晤。拜登強調，兩人的會晤向俄羅斯總統普丁傳遞關鍵訊息，「我們是團結一致的」，表示普丁的戰略面臨失敗。

根據《CNN》，拜登在迎接澤倫斯基來訪時重申他對於俄烏戰爭的信念，認為面對面互動是「無可取代」的。拜登表示，「關鍵是要看著對方的眼睛。我是認真的，我不認為會有任何東西能夠取代與朋友、亦或敵人面對面坐下來，看著他們的眼睛。」

拜登賦予這場會晤一個很重要的意義，他在談話中暗示這場會晤向普丁傳遞一個重要的關鍵訊息，「普丁失敗了」。他表示，「對他（普丁）和其他人來說，看到澤倫斯基總統和我團結在一起，兩個國家團結在一起，以確保他不能得逞，這是非常重要的。」

拜登在會談上向澤倫斯基承諾，將會追加提供烏克蘭規模達18億5000萬美元（約新台幣567億元）規模的軍事武器支援，包括愛國者防空導彈系統在內，且會協助烏軍使用愛國者飛彈，防禦領空避免遭受俄軍攻擊。

有記者提問，美國提供的軍事支援是否會讓俄烏雙方緊張局勢升溫？拜登答道，「愛國者飛彈並不會升級區域緊張局勢，它是一套防禦武器系統，我們只希望（使用這套武器）能讓俄軍停止攻擊。」

對於俄烏戰爭後的未來展望，拜登提到在和平議題上與澤倫斯基有著「相同的願景」。拜登向記者表示，「我認為我們有著完全相同的願景，一個自由、獨立、繁榮且安全的烏克蘭是我們的願景，我們都希望這場戰爭趕快結束。......就像我說過的，假設普丁還願保有一絲尊嚴，做正確的事、指示撤軍，戰爭就有可能在今天結束，但這並不會發生。」

拜登表示，未來美國與其盟友將繼續專注在協助烏克蘭在戰場取得成功，「在我們、我們的歐洲盟友與其他國家幫助下，它可以在戰場上取得成功。這樣，若澤倫斯基準備好與俄國人談判時，他也能取得成功，因為他已在戰場上獲勝。」

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