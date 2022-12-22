澤倫斯基戰後首次訪美！感謝美國援烏抗俄　為拜登頒發十字勳章

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基在美東時間21日下午2點左右抵達白宮，與美國總統拜登舉行了烏俄戰爭爆發以來的首次會面，並在雙邊會談後聯合召開新聞發布會。拜登譴責俄羅斯無意結束戰爭的行為，並承諾美國將持續支持烏克蘭，而澤倫斯基則感謝美方的支持，還授予拜登英雄勳章以示感謝。

▲拜登與澤倫斯基在白宮進行雙邊會談，並在會後召開記者會，下同。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN、WSJ等美媒報導，自俄羅斯在今年2月24日入侵烏克蘭後，澤倫斯基便一直留守烏克蘭，不僅每日發表電視演說安撫民心，也積極對外爭取國際支持。美東時間21日，澤倫斯基展開了戰爭以來的首次外訪，來到白宮與拜登進行約2小時的雙邊會談。2人在會後一同召開新聞發布會。

拜登首先譴責俄羅斯總統普丁以冬天當作武器，還對烏克蘭能源基礎設施發動攻擊，讓烏克蘭人在寒冬中面臨沒水沒電、飢寒交迫的窘境。他也表示，由於俄羅斯無意結束戰爭，因此美國將持續對烏提供一切戰勝所需的支持，確保烏克蘭在面對俄羅斯的侵略時，能夠保衛自己的國家。

在澤倫斯基訪美前，美國國會剛剛通過了一項18.5億美元（約新台幣567億元）的對烏安全援助計畫，其中包括提供可擊落巡弋飛彈和飛機的愛國者防空系統（Patriot Air Defense System），而美國國際開發署（USAID）也會提供超過3.74億美元（約新台幣114億元）的食物、水和醫療等人道援助。

▲▼澤倫斯基為拜登頒發一枚十字勳章。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基對美國一路以來的支持表示感謝，重申防空支援對烏克蘭保護能源部門極其重要，美方的新一波軍援將大大加強烏軍的防空能力，並敦促美國國會通過450億美元（約新台幣1.3兆元）的額外援烏計畫。

他還將一枚十字勳章頒發給拜登，聲稱這枚勳章是烏軍海馬士多管火箭系統（HIMARS）部隊一名上尉托他轉贈給拜登，拜登對此表示受寵若驚，並承諾為這位烏軍上尉頒發一枚來自美國伊拉克戰場的紀念幣。