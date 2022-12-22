反被酸是「高端推銷員」　薛瑞元：已經停產，沒銷售問題

記者趙于婷／台北報導

鴻海創辦人郭台銘和衛福部長薛瑞元因為BNT次世代疫苗採購「互酸」，引發社會關注，薛瑞元直是郭台銘「像BNT的推銷員」，卻被民眾黨發言人楊寶楨反酸「民進黨是高端推銷員」；對此，薛瑞元今上午回應「高端生產線已停產，目前沒有高端疫苗了，所以沒有銷售問題。」

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）

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郭台銘為高齡97歲母親請命，希望中央可以採購BNT次世代疫苗，相關提議先是在昨日被薛瑞元酸「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」，郭台銘隨後在臉書發文，以「朽木為官、禽獸食祿」16字重砲抨擊政府。相關言論延燒，也讓薛瑞元在昨傍晚緊急對外澄清。

針對薛瑞元酸郭台銘像BNT銷售員，民眾黨發言人楊寶楨昨也在臉書發文力挺郭台銘，直指當初是民間力量自掏腰包、購買BNT疫苗，提供國人施打，而非蔡政府所購買的，當時整個民進黨、指揮中心儼然成為「高端的業務員」，現在卻好意思跑過來反酸郭董。

薛瑞元在今上午出席立法院業務報告時被問及此事，他回應「高端目前都已經屆效銷毀了，生產線也停產，目前沒有高端疫苗了，所以沒有銷售問題。」

至於上海復星在昨天表示未來訂單可換次世代BNT，有人認為是否時機太過敏感？薛瑞元則表示，原有的合約都已經履行完畢了，歡迎這樣的轉變，商業策略本來就會很多轉折，不像國家政策要轉彎會比較困難，生意人做這樣的轉變，是很彈性的。



