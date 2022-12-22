澤倫斯基美國會演說「永不投降」　籲加強對俄制裁！全場掌聲不斷

▲ 澤倫斯基在美國國會眾議院發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭剛滿300天，烏克蘭總統澤倫斯基應拜登邀請出訪美國，當地21日稍早與拜登會談，晚間發表國會演說。他受到眾人起立鼓掌歡迎，以一句「烏克蘭充滿活力」開場，強調烏克蘭歷經種種困難但永不投降，感謝各界伸出援手，呼籲美國進一步加強對俄制裁，同時也向全世界喊話，不能對戰爭袖手旁觀。

根據CNN，澤倫斯基21日晚間在美國副總統賀錦麗、裴洛西等人鼓掌歡迎之中走進眾議院，發表演說表示，「儘管有種種困難與厄運，烏克蘭沒有淪陷，烏克蘭生機勃勃」，並感謝美國及「所有珍視自由與正義的人」為幫助烏克蘭付出的努力。

但他也強調，這場戰爭不能再拖延，也不能被忽視，「從美國到中國，從歐洲到拉丁美洲，從每個國家到澳洲，這個世界如此緊密相連、互相依賴，以至於當這樣的戰爭持續進行，不能有人置身事外、感到安全。」

他提到美國和烏克蘭擁有共同的價值觀，在這場戰爭中是盟友，「我知道明年會是個轉折，屆時烏克蘭的勇氣和美國的決心必須保障我們共同的自由未來。」

他指控，俄羅斯動用一切手段，不分日夜攻擊巴赫穆特（Bakhmut）等城市，而烏克蘭堅守陣地，永不投降，但美國與盟友的支持對於烏克蘭戰勝至關重要，「我們有火砲，是的，謝謝。但夠了嗎？說真的並不是」，呼籲美國持續幫助烏克蘭實現目標。

他也敦促美國國會，加強對俄羅斯制裁，並提到拜登支持他的10點和平計畫，而他認為每名議員都能協助實現，「你們可以加強制裁，讓俄國感受到他們的侵略行為多麼具有破壞力。這是你們的權力，幫助我們將那些挑起這場無端戰爭的人繩之以以法。讓我們開始吧，讓恐怖分子為侵略行為負責，賠償這場戰爭造成的所有損失。」

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