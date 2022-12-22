澤倫斯基訪美　普丁：俄烏戰爭不可避免、不能怪罪俄國

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透社）

文／中央社莫斯科21日綜合外電報導

在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問美國華府前，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天表示，俄烏戰爭是不可避免之事，不能把這場戰爭怪罪於俄國。

英國廣播公司（BBC）報導，普丁在電視轉播的演說中指出，他依然視烏克蘭為「兄弟之邦」。他聲稱，俄烏衝突是「第三國政策的結果」，並非俄羅斯的政策所造成。

他宣稱，西方「洗腦了」前蘇聯國家，先從烏克蘭開始著手。他表示：「多年來，我們試圖與烏克蘭建立友好的鄰國關係，提供貸款及廉價能源，但沒有起作用。」

普丁說：「沒有什麼是可以怪罪我們的。我們總是視烏克蘭人為兄弟民族，而我依然如此認為。現在發生之事是一場悲劇，這不是我們的錯。」

他也指稱：「與在烏克蘭等地的武力衝突是不可避免之事，這已變得很明顯。唯一的問題是，衝突將會何時發生。」

他還說：「當然，軍事行動總是伴隨著悲劇及人員傷亡。我們非常了解這一點，我們意識到這一點。但由於這是無法避免的，希望明天會更好。」

另一方面，澤倫斯基已啟程訪問美國華府，預計將與美國總統拜登會談，並尋求美方提供烏克蘭所需的武器。