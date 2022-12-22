澤倫斯基將對美國國會演說　裴洛西將他比作邱吉爾

▲澤倫斯基抵美訪問與拜登會談。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天抵達美國，將對美國國會發表演說，而裴洛西等美國國會領袖將他比作英國前首相邱吉爾。

法新社報導，澤倫斯基將以戰時領袖身分，對美國國會發表演說，尋求美國幫助，而邱吉爾（Winston Churchill）在逾80年前也曾以戰時領袖身分，在美國國會演說。

美國民主黨籍國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）回憶說，當年邱吉爾在美國國會發表他的著名演說時，她的父親是國會議員。

裴洛西指出：「這對我而言是充滿意義的時刻。當邱吉爾於1941年在耶誕節隔日造訪國會時，我的父親國會議員達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）是眾院成員，邱吉爾當時前來爭取我國支持，以對抗在歐洲的暴政。」

此外，美國民主黨籍參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也表示：「數個世代前，邱吉爾曾站在那裡，今天總統澤倫斯基也將站在那裡，不僅是以總統身分，同時也將是自由大使。」

法新社指出，澤倫斯基今次造訪華府，就像邱吉爾在1941年12月訪美那樣，此時他的國家面臨無情攻擊，且國際援助對於該國繼續奮戰而言至關重要。

邱吉爾當年訪美正值二戰期間，納粹德國正肆虐歐洲，1941年12月7日，日本偷襲美國珍珠港，不久後邱吉爾受美國時任總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）之邀訪美，據信此行為同盟國在二戰奠定勝基。