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澤倫斯基飛往華府會拜登　克宮稱看不到和談機會

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）將出訪華府會拜登。（圖／路透） 

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基已啟程訪問華府，這是烏國2月24日遭俄羅斯入侵以來，他首次公開出訪，將直接爭取美國提供所需武器抗俄。克里姆林宮則重申，看不出任何與基輔和談機會。

● 澤倫斯基訪華府與拜登會談 盼爭取援助強化戰力
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日清晨表示，他正在前往美國途中，將與美國總統拜登（Joe Biden）會談並對美國國會演說。

有高階美國官員指出，拜登將宣布價值近20億美元軍事援烏方案，包括提供愛國者防空飛彈系統，以助烏國防衛俄方飛彈火力。

澤倫斯基此行祕密安排，相關細節直到20日晚間才浮現。他可望在美停留數小時，除在白宮與拜登和美國國安高層幕僚會商，也將與拜登召開聯合記者會，接下來再赴國會山莊（Capitol Hill）對美國國會兩院聯席會議演講。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中指出，拜登邀澤倫斯基訪華府，「藉以凸顯美國對烏克蘭的持久承諾」。

● 澤倫斯基訪美直接爭取武器 克宮：沒有和談機會
烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指出，總統澤倫斯基美國行駁倒俄羅斯所謂美烏關係冷卻說法，他並將直接爭取美國提供所需武器抗俄。克里姆林宮則重申，看不出任何與基輔和談機會。

波多利雅科在書面回應中告訴路透社：「澤倫斯基先生於走訪戰事最激烈地點巴赫姆特（Bakhmut）後，立即啟程正式訪問美國，這不僅具高度象徵意義，也極其重要。」

與此同時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）21日指出，西方持續武裝烏克蘭將會「深化」這場衝突，對基輔而言恐怕會事與願違。

▲▼俄國總統普丁訪白俄羅斯，與總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會面。（圖／路透）

▲普丁稱將持續強化核武戰備。（圖／路透）

俄防長主張增兵50萬 普丁稱將持續強化核武戰備
由於俄羅斯正在攻打獲得西方支持的烏克蘭，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天表示，俄軍人員規模應該由100萬擴大至150萬；俄國總統普丁也說，莫斯科將繼續強化軍隊潛力及核武戰備。

法新社報導，普丁（Vladimir Putin）在電視轉播的高階官員國防會議中指出：「武裝部隊和我們武裝部隊戰力每天都一直在不斷提升。」他強調，俄羅斯也將「改善我們核三位一體能力（nuclear triad）的戰備」。

他提到，俄羅斯海軍明年1月初就會取得「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈。這是莫斯科近年來持續研發的武器之一。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，將交付更多防空飛彈給烏克蘭。（圖／路透）

● 馬克宏：法國交付更多防空飛彈 助烏克蘭自衛
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在20日播出的訪問中表示，法國已交付更多防空飛彈系統和其他武器給烏克蘭，明年初還會提供更多。

馬克宏告訴法國電視一台（TF1）和LCI電視台：「最近幾天，法國已向烏克蘭運交更多武器、火箭發射器和『響尾蛇』（Crotale）防空系統電池。」法國計劃交付的武器包括新的凱撒自走砲（Caesar mobile artillery），但馬克宏並未說明精確數量。

自俄羅斯2月揮軍烏克蘭以來，法國已向烏克蘭提供18套凱撒機動火砲系統，以六輪驅動卡車搭載155毫米口徑火炮的凱撒可精準打擊40公里外的目標。

● 繼續援烏 世界銀行批准追加187億元
世界銀行20日表示，已經批准對烏克蘭提供新的6.1億美元（約新台幣187億元）方案，融資目的是在戰爭肆虐下，維持基本服務和支持醫療保健。

在這筆新增融資中，有5億美元是透過貸款，用來幫助烏克蘭政府支付有關兒童和家庭福利、公務員薪水以及公用事業費用。

世界銀行表示，其餘融資將用於一項計畫，該計畫目的在促進基層醫療照護，並且因應隨戰爭而日增的心理衛生和復健服務等需求。

● 世衛：1/4烏克蘭人恐因戰爭罹患精神疾病
世界衛生組織（WHO）官員20日表示，有1000萬名烏克蘭人可能因為俄烏戰爭而罹患精神疾病，人數約占烏國總人口1/4。

世衛駐烏克蘭代表哈比希（Jarno Habicht）透過視訊在日內瓦進行的記者會上說：「世衛估計，有多達1000萬名烏克蘭人面臨罹患某種形式精神疾病的風險，可能從輕微的焦慮、壓力，到更嚴重的情況。」

所謂更嚴重的情況，包括由令人痛苦的事件引發的創傷後壓力症候群（Post-traumatic stress disorder, PTSD）等。歷經10個月的俄烏衝突後，烏國精神疾病病例數不斷攀升，促使另一個聯合國機構開始提供網路支持的服務。

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