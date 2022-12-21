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馬來西亞北部雨季洪水已釀5死　7萬多人撤離家園

▲▼馬來西亞北部雨季洪水已有7萬多人撤離家園。（圖／路透）

▲馬來西亞北部雨季洪水已有7萬多人撤離家園。（圖／路透，下同）

文／中央社

馬來西亞當局今天表示，雨季豪雨釀成洪水淹沒大馬北部，至今已造成5人喪命，並有7萬多人緊急撤離到疏散中心。已有多達5個州受到影響。

法新社引述官方馬新社（Bernama）報導，自從週末開始出現洪水後，吉蘭丹州（Kelantan）已有3萬1000多人撤離，隔鄰的丁加奴州（Terengganu）也有3萬9000多人疏散到臨時避難所，另在彭亨州（Pahang）、柔佛州（Johor）與霹靂州（Perak）都有居民撤離。

路透社報導，社群媒體上流傳的影片顯示，滾滾泥水灌入田地、街道，淹沒車輛，並造成河川潰堤；救難人員在及腰的淹水中涉水搶救災民。

▲▼馬來西亞北部雨季洪水已有7萬多人撤離家園。（圖／路透）

緊急救難單位官員表示，累計已有5人罹難。根據馬來西亞媒體報導，19日在吉蘭丹州有4人喪命，包括3名姊妹涉水而過時觸電身亡和一名15個月大男童溺斃。18日則在丁加奴州有一名2歲女童遭強大水流沖走。

吉蘭丹州瓜拉吉來（Kuala Krai）的居民希斯揚（Muhammad Ameenudin Badrul Hisyam）一邊從家中清出垃圾一邊告訴法新社：「淹水幾乎有3公尺深。」他的住家附近一條河流氾濫，一家人被迫逃離。

每年11月至3月東北季風為馬來西亞帶來豪雨，洪水成為家常便飯。去年12月大馬遭遇史上最嚴重洪災侵襲，造成50多人喪生、數千人撤離家園。

馬來西亞環境與水資源部灌溉排水處（DID）已警告，由於降雨季節尚未結束，未來幾天恐怕還會有洪水情況。當局呼籲居民盡可能撤離。

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