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中國可能已在日本設「海外警察」據點　日本外務省：不能容忍

▲▼中國民眾聚集在東京新宿車站跨海聲援白紙革命。（圖／路透）

▲中國可能已在日本設立「海外警察」據點。圖為中國民眾聚集在東京新宿車站，聲援白紙革命。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

西班牙人權監視團體公布的報告書內容指出，中國警察很有可能已在日本等地設置海外據點。日本外務省19日在與自民黨「外事委員會」的聯席會議上公開表示，日本政府已透過外交管道，向中國傳達「若發生侵害主權的情況，則斷不能容忍」。

根據日本媒體《時事通信》報導，外務省指出，報告書上記載的日本國內據點共2處。福建省福州市公安局將據點設於東京都內，江蘇省南通市公安局所在地不明，但已確認開設。

報告書提到，中國警察在海外設立據點的行為，相當不尊重所在國家的主權，而且有可能與監視、脅迫海外華僑等侵害人權行為高度相關。

▲▼日本疫情,日本街頭,東京街頭。（圖／路透）

▲中國否認這一說法，主張這些海外據點是協助海外中國人申辦駕照。（圖／路透）

中國政府已經否認此一說法，主張這些海外據點並非是在執行警察活動，而是支援因為新冠肺炎疫情歸國困難的海外中國人，在申辦駕照時必須的健康檢查程序等。

在聯席會議上，出席議員表示「若是執行了警察活動，那就是明白的侵害主權行為」，應立即掌握現況。

外務省及警察廳的出席者表示，現階段無法就調查狀況發表評論，但會「確實應對」。

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