爆乳性感女警cosplay破門硬上！搜出一堆毒品　毒蟲來不及逃

▲性感女警cosplay成功抓毒蟲。（圖／翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

爆乳麻藥搜察官真的發生在現實生活上！秘魯警方近日進行一場緝毒行動，再度使出cosplay絕招，而且故意讓性感女警打前鋒「硬上」，果真成功將毒蟲一網打盡。

據《法新社》報導，由於聖誕節將至，因此這次秘魯首都利馬的警方，特意走「聖誕風」，讓所有員警穿著聖誕節裝扮，尤其是女警，更是大膽穿著爆乳短裙的聖誕裝，讓好身材一覽無遺。從警方發布的影片可見，性感女警們打前鋒，帶著鐵槌敲壞毒蟲窩藏地點的大門，之後破門而入。

爆乳女警們破門後，直接闖入硬上，毫不客氣逮捕毒蟲，將毒蟲一網打盡。警方表示，現場逮捕4名毒蟲，另外起出6000包小包裝古柯鹼，以及104包粉末狀古柯鹼，和279包大麻。報導也指出，毒蟲們一開始以為是聖誕節玩笑，後來才意識到是警方故意cosplay來抓人，但已經來不及逃跑。

其實秘魯警方經常使用cosplay手法來逮捕嫌犯，11月當地員警才cosplay成漫威英雄群，成功騙過毒販，最後將毒販們與毒品一網打盡。當時警方表示，由於掃蕩時間剛好接近萬聖節，因此警方們以cosplay作為偽裝，假裝是警方配合萬聖節拍攝宣傳影片，讓毒販因此鬆懈。



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