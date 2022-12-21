白俄羅斯最新限制令　接壤俄烏邊境區「無限期暫停進入」

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

白俄羅斯政府21日宣布，暫時限制進入該國東南部與烏克蘭、俄羅斯接壤的戈梅利（Gomel）部分地區。不過白俄羅斯政府並未說明這項限制令將持續多久時間，但並不適用於上述地區的官員、工人及居民。

路透報導，依據白俄羅斯政府網站的說法，戈梅利邊境地帶的洛耶夫斯基區（Loevsky）、布拉金斯基區（Braginsky）以及科尼基區（Khoiniki）將暫時限制進入、臨時停留以及移動。

自今年10月11日以來，白俄羅斯開始在戈梅利地區舉行所謂的反破壞演習，俄羅斯士兵也抵達白俄羅斯。

俄羅斯與白俄羅斯這幾個月以來軍事活動增加，俄羅斯總統普丁也在19日出訪白俄羅斯，這是他自2019年以來首度訪問該國。普丁此行讓烏克蘭基輔當局感到擔憂，深怕俄羅斯向白俄羅斯施壓，對烏克蘭展開新的入侵戰線。

▼俄羅斯總統普丁（右）19日出訪白俄羅斯，與盧卡申科（左）會晤。（圖／達志影像／美聯社）

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