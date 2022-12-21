68歲神父竟然是狼！逼2修女一起「神聖3P」　受害者多達20人

▲神職人員被控性侵多名修女。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

68歲神父魯普尼克(Marko Ivan Rupnik)被控長期精神控制修道院修女，除了脅迫修女觀看色情影帶，與他發生性關係，還利用修女們虔誠的信仰，逼迫2女和他一起3P，以達到「聖父、聖子、聖靈三位一體」的神聖境界。

一名修女近來向義大利媒體爆料，魯普尼克1987年至1994年在斯洛維尼亞修道院期間，不但奪走她的童貞，後來還強迫她與另外一名修女3P，「魯普尼克緩慢又甜蜜地走進我的心房，利用我的信仰，讓心靈脆弱的我與他發生性關係」。

▲魯普尼克曾與教宗會面。（圖／翻攝自 Vatican Media）

這名婦女聲稱，她認為同樣的受害修女不只她一個，有可能多達20多人，雖然她早在1994年就對魯普尼克提出申訴，但由於德高望重的魯普尼克與梵蒂岡教廷關係良好，所以沒有人理會她的申訴。

報導中指出，其實這不是魯普尼克第一次被指控，只是近年來才被一一爆出來，梵蒂岡雖然曾於2020年5月開除魯普尼克神職，但1個月後又取消懲罰，即使後來有9女也提出類似指控，教會卻以案件已過追訴時效為由，不提出起訴。

受害修女表示，魯普尼克的惡行早應該在30年前就被制止，所以她決定站出來，呼籲其他受害者挺身而出。