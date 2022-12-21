確定了！澤倫斯基「旋風訪美」行程曝光　應拜登邀請而來

記者吳美依、詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基21日將應白宮邀請「旋風訪美」，第一站前往橢圓形辦公室，與美國總統拜登展開深度談話，會晤內閣及國安團隊關鍵成員，並且舉行會後記者會，接下來前往國會山莊，出席國會聯席會議，向議員、媒體及公眾發表演說，最後在短短幾小時內回到烏克蘭人民身邊。

根據白宮聲明，美烏元首12月11日通話時談及這次訪問事宜，並由白宮於14日正式發出邀請。烏克蘭總統辦公室16日正式接受邀請，然後於18日敲定行程。當時，白宮也與議長辦公室接洽、通知此事。

白宮指出，這是澤倫斯基上任後第二度訪問白宮，卻是烏俄戰爭爆發以來第一次出訪海外，「我們已經想要做這件事一段時間了，而實際上明天（12月21日）正是俄羅斯殘暴入侵烏克蘭的第300天。」聲明表示，這趟訪問將強調美國對烏克蘭的持久承諾。

《衛報》報導，一名高級官員匿名證實此事，但否認拜登將施壓澤倫斯基以外交手段結束戰爭，「總統不會提出促使或刺激澤倫斯基的任何訊息，而將是一個團結與支持、協調與一致的訊息，確保我們讓烏克蘭盡可能處於好的情勢，以防衛自身利益並保護其目標。」

▲外媒指出，美國計畫軍援烏克蘭愛國者飛彈。（圖／路透社）



另據《紐約時報》報導，拜登也將於21日宣布針對烏克蘭一系列價值約18億美元的援助計畫，包括愛國者飛彈，以響應烏克蘭的緊急請求，協助防禦俄羅斯飛彈與無人機攻擊。

愛國者飛彈將是美國向烏克蘭提供最先進的武器之一，與西方國家提供的其他系統不同，愛國者飛彈系統可擊落俄羅斯的彈道飛彈，並可打擊更遠的目標。美國訓練人員將向烏軍展示如何使用愛國者系統，培訓地點預計將在德國進行。

依據美方即將公布的援助計畫，除了有美國國防部儲備的約10億美元武器，還有另一個提供約8億美元資金的政府項目，用於訓練烏克蘭軍隊。

▲拜登與澤倫斯基將在21日會晤。（組圖／路透）

