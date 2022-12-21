快訊／澤倫斯基證實訪美　拜登發聲明：展現2黨對烏強大支持

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський）

記者吳美依、詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基剛才在推特證實，他「在前往美國的途中，以強化烏克蘭的韌性及防禦能力。特別的是，美國總統與我將討論美烏之間的合作，我還將在國會發表演說，並且舉行一系列雙邊會議。」另據衛報報導，美國總統拜登也聲明表示，澤倫斯基將前往白宮，並在國會聯席會議上發表談話，此舉「展示兩黨對烏克蘭的強大支持」。

白宮聲明表示，美烏元首12月11日通話時談及這次訪問事宜，並由白宮於14日正式邀請澤倫斯基於21日到訪，「這樣的做法表明，我們希望邀請他來白宮參加一個計畫，其中包括與拜登總統坐下來長談，與拜登總統的內閣及國安團隊關鍵成員會面，一個向媒體發表演說及前往國會山莊參加國會聯席會議的機會。」

另據CNN報導，澤倫斯基將於21日下午到訪白宮橢圓形辦公室（Oval Office），與拜登進行會談。兩人將在白宮召開新聞記者會，隨後澤倫斯基將在國會山莊向國會議員發表談話。

澤倫斯基出訪華府預計只會持續數小時。在過去10天，美國與烏克蘭官員迅速促成這次的戰時訪問，旨在展現美國對烏克蘭的承諾。

▲烏克蘭總統澤倫斯基證實將訪美。（圖／翻攝自推特）

根據CNN先前報導，澤倫斯基預計21日在白宮會晤拜登，與民主共和兩黨領袖見面，並在國會發表演說。這是他從烏俄戰爭爆發以來首次出國訪問，也是衝突持續至今烏美元首第一次面對面。

在這次歷史性會面到來之際，美國國會即將表決一項年末支出方案，內容包括向烏克蘭提供450億美元緊急援助。此前消息指出，華府準備向基輔提供愛國者防空飛彈系統，協助抵禦俄軍。