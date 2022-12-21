梅西兒時「賽後採訪」超稚嫩！被問2進球靦腆笑了　回這句話被讚爆

A young Lionel Messi speaks after a goalscoring performance for Newell's Old Boys. This may be his first ever post-match interview. #Newells pic.twitter.com/wWI3o6kUZL — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) November 5, 2021

記者吳美依／綜合報導

35歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）率軍勇奪世界盃冠軍，完成「史上最偉大球員」最後一塊拼圖，他兒時賽後受訪的珍貴畫面也被翻出。影片中，小梅西被問及第2顆進球，立刻露出靦腆笑容，並且提及隊友助攻讓自己得以射門的過程，從小就展現謙遜態度，並且誠心感謝隊友的貢獻，被廣大球迷讚爆。

影片中，小梅西驚喜得知自己被選為當日最佳球員，他談到第2顆進球時說，「球從格里吉尼（Federico Rosso Griggini）那裡傳來，格里吉尼傳給盧卡斯（Lucas），盧卡斯把球給我，然後我就進球了。」小梅西也表示，他想把進球獻給父親、叔叔和每個認識自己的人。

▲梅西兒時賽後受訪影片。（圖／翻攝推特@Newells_en）



梅西4歲就在奶奶的堅持下「跳級」加入鎮上少年足球俱樂部「格蘭多利」（Grandoli），2年後轉入當地最受歡迎的「紐維爾老男孩」（Newell's Old Boys），直至13歲那年舉家遷居西班牙，加盟巴塞隆納。

這部影片去年就被「紐維爾老男孩」官方推特分享，「這可能是他第一次賽後採訪」，如今又因為世界盃及「梅西熱潮」再度被翻出瘋傳。

球迷們紛紛留言，「這就是偉大，梅西被問及他的得分時提及隊友，這表明了他一直以來的謙遜」、「他是生來踢足球的，他的偉大從小就為人所知，長大後更成為最偉大球員」、「即使在年幼的時後，他也為了進球感謝隊友」。也有人注意到，梅西小時候就開始穿10號球衣。