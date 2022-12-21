爆乳正妹慘被下藥全身「七孔流血」　沒被撿屍卻成喪屍太恐怖

▲爆乳正妹被下藥，沒被撿屍卻成喪屍太恐怖。（圖／翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

泰國一名正妹阿提塔雅（Atittaya Chaiyasing）在今日凌晨分享一段影片，她表示日前到一間酒吧擔任DJ時，喝下一名「粉絲」獻上的酒，但沒想到卻出現相當恐怖的後果，因此阿提塔雅特別分享這段影片，呼籲妹子們出門在外一定要小心。

阿提塔雅平時擔任性感模特兒和DJ，日前她到一間酒吧做DJ工作，期間現場有一名粉絲，特意獻上一杯酒給她。阿提塔雅說，她出於禮貌，因此沒有拒絕飲酒，而是喝了幾口。

▲阿提塔雅影片可見，身上多處地方出血。（翻自臉書）

但沒想到過了5分鐘後，阿提塔雅開始明顯感受到身體的不對勁，隨後陷入嚴重昏迷。朋友發現她的狀況不對勁，除了將她帶到房間休息，也拍下阿提塔雅的狀況，影片明顯可見，阿提塔雅鼻孔出血，連膝蓋都出血。據阿提塔雅本人的說法，她稱自己幾乎是「七孔流血」，身上有多處不正常出血的狀況，真的把她給嚇壞。

阿提塔雅也說，幸好她的身體算是健康，當時也沒有喝下太多酒，如果喝很多，恐怕後果不堪設想。她也特地將這段影片公開，就是希望其他妹子們，出門在外一定要小心，不要隨便喝陌生人的飲料。



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