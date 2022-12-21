普丁親自出訪　白俄羅斯接收S-400系統、伊斯坎德飛彈備戰

▲俄羅斯國防部2022年4月25日發布影片證實，在烏克蘭特別軍事行動期間使用伊斯坎德飛彈。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁19日出訪白俄羅斯，與白俄羅斯總統盧卡申科會晤。就在這趟訪問期間，盧卡申科宣布，從俄羅斯手中接收的S-400防空系統及伊斯坎德飛彈（Iskander）已投入戰鬥職務。

美國「國防新聞」週刊（Defense News）21日報導，盧卡申科長期以來呼籲克里姆林宮提供伊斯坎德飛彈系統，這將使白俄羅斯武裝部隊攻擊範圍從300公里擴大至500公里。

在俄羅斯總統辦公室的聲明中，盧卡申科表示，「今日移交給白俄羅斯的S-400系統，還有最重要的，6個月前答應要給我們的伊斯坎德飛彈，將擔負起戰鬥職務」。關於白俄羅斯武裝部隊攻擊範圍擴大至500公里，報導指出，白俄羅斯首都明斯克（Minsk）與北約成員國波蘭首都華沙（Warsaw）僅距離約546公里，雙方關係持續緊張。

▲普丁訪白俄羅斯與盧卡申科會面。（圖／路透）

分析人士認為，俄羅斯正向白俄羅斯政府加大施壓力道，要求白俄羅斯參與入侵烏克蘭的行動。但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）先前已否認相關消息。

另據路透先前報導，白俄羅斯政府今年2月舉行公投修憲，刪除國家無核地位的條款，引發高度關注。但國際組織普遍認為，此次投票結果遭到操控，允許俄羅斯在北約東翼部署更多核武。

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