校長摸進女宿想壞壞！被女學生棍棒圍毆　「打到求饒」影片曝光

記者吳美依/綜合報導

印度卡納塔卡邦(Karnataka)爆發校園性醜聞,中學校長欽馬亞南(Chinmayanand)14日晚間偷偷摸摸潛入女生宿舍,意圖性侵一名少女,事跡敗露後被整棟女學生持棍棒追打,最後跌坐在地、頻頻求饒,而上述過程都被學生用手機記錄下來。

影片中,欽馬亞南倒臥在宿舍走廊地板上,不敢靠近暴怒的女學生,同時哀求少女們冷靜。其中一人大吼,「先生,你為什麼要碰她?我們做錯了什麼?你還算是個校長嗎?」警方一度被憤怒的女學生反鎖在外,但接獲通報後已於當晚逮捕嫌犯。

▲欽馬亞南被女學生圍毆,跌坐在地。(圖/翻攝自YouTube)



Girl students of a govt school in Karnataka's Mandya district beating up the head teacher of the school for alleged sexual misconduct against students. He was later arrested and charged for rape and and criminal intimidation.#Karnataka pic.twitter.com/gWMFK74vRB