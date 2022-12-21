養3幼子「最小腦癱」！單親媽「淚求185元」：沒飯吃…結局好暖

▲單親媽獨養3幼子陷困境。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

印度一名媽媽在丈夫死後，擔起照顧3個孩子的重責，然而因為最小的孩子患有腦癱，導致她的求職之路相當不順，一家人的生計也陷入困境。在迫不得已的情況下，她向老師開口尋求幫助，因為孩子已經沒飯吃了。該名老師在網路上發起募款，結果收到來自善心人士的捐款達550萬盧比（約新台幣203.9萬元）。

根據BBC報導，印度西南部喀拉拉邦（Kerala）46歲女子蘇巴德拉（Subhadra）的丈夫於今年8月去世，在這之後她一直努力維持生計，想要找工作養活3個孩子。然而由於3個孩子中，最小的孩子患有腦癱，需要有人在旁照顧，因此蘇巴德拉的求職之路相當艱辛，一家人的生活也因此陷入困境。

蘇巴德拉在迫於無奈下，開口向孩子的老師哈里庫瑪（Girija Harikumar）求助，是否能給予500盧比（約新台幣185元），因為孩子已經沒飯吃了。哈里庫瑪在了解狀況後，先給了1000盧比（約新台幣371元）救急，接著在網路上發起募款活動。

▲女老師發起募款，最後募得550萬盧比（約新台幣203.9萬元）。（圖／翻攝自臉書／Girija Harikumar）

哈里庫瑪向媒體透露，這是男孩的母親第一次尋求幫助，「我拜訪了家裡，發現他們生活在極度貧困中，廚房裡只有一把穀物，孩子們沒有東西吃。」最後在多名善心人士的幫忙下，募款募得550萬盧比（約新台幣203.9萬元）。

據了解，部分資金將用於完成孩子父親生前尚未蓋好的房子，讓他們有一個遮風避雨的家，其餘的錢則將用於一家人的生活開支。

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