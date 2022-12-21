命中率85%！龍婆預言「2023年5大災難」　人類恐面臨核彈級爆炸

▲「盲眼龍婆」巴巴萬加生前預言，2023年會出現的5個令人毛骨悚然的大事。（翻攝自維基百科、PEXELS）

圖文／鏡週刊

保加利亞已故預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）過去曾神預言911襲擊事件、英國脫歐、伊斯蘭國（ISIS）崛起等軼事一舉成名，生前她的預測號稱有85%的成功機率，讓外界嘖嘖稱奇！而隨著2022年即將結束，龍婆也預視了2023年人類將面臨的「五大災難」，再度掀起討論！

根據外媒《ladbible》，1996年去世的「盲眼龍婆」巴巴萬加留下了每年的預測，一直到西元5079年。據悉她在12歲那年的一場龍捲風意外導致雙眼失明，自此獲得了窺視未來的能力，還能展現神蹟治病，成為歐洲最知名的靈媒，她也曾在夢裡預見自己離世以及下葬的日期。

▲龍婆的預言若成真，明年對許多人來說將是非常挫折的一年。（翻攝自推特）

根據龍婆的預知夢，2023年地球恐面臨「五大災難」，如果它們成真，明年將是令人沮喪的一年，當中包括了「一場具有毀滅性後果的太陽海嘯」，太陽會釋放能量並產生巨大的沖擊力，這些噴發離子的移動速度和威力極大，甚至能與數十億顆核彈相提並論，可能導致停電、通訊被中斷，使全球陷入一片漆黑；另外2023年地球軌道也將發生變化，恐引起不好的後果。

除此之外，龍婆也預言明年會有一座「核電廠爆炸」；以及某大國將大量使用「生化武器」，並稱將有數十萬人因此喪生；同時她也提到未來會出現比現在更加進步的「基因技術」，父母能透過實驗室決定嬰兒的膚色和生理特徵，生育醫學將有所突破。

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