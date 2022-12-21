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童話愛情幸福美滿！梅西愛妻「鍾愛香奈兒」　名牌包證明老公寵愛

▲▼安托內雅擁有既親民卻又高尚典雅的氣質，與梅西生下3名兒子。（圖／達志影像／美聯社）

▲安托內雅擁有既親民卻又高尚典雅的氣質，與梅西生下3名兒子。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

阿根廷足球巨星梅西（Lional Messi）在卡達世界盃有亮麗的表現，他率領全隊從正規賽打到PK大賽，最後擊敗上屆冠軍法國，不僅為祖國奪下睽違36年的冠軍，也如願奪得「大力神盃」。他今年34歲的的妻子安托內雅（Antonela Roccuzzo）豔冠群芳，不僅兩人的愛情猶如童話般夢幻，作風低調的她甚至擁有不少名牌包，證實丈夫對她的寵愛。

安托內雅從9歲就認識梅西，是梅西好友的親戚，兩人相戀至今已14年，曾是青梅竹馬的友誼，在經歷閨蜜車禍喪生後，兩人因緣際會相戀，並一起挺過多年的遠距離戀愛，終於在2017年修成正果、結婚生子。

現年34歲的安托內雅雖然已經育有3名兒子，但她運動保養得宜，擁有健美的體態與火辣辣的身材，平時作風低調的她儘管身上高辨識度的亮眼配件只有Apple Watch、摩納哥首飾品牌APM Monaco約7600元的小熊耳環，但還是更鍾情名牌包，特別是法國頂級奢侈品牌香奈兒（Chanel）的名牌包，幾乎湊齊所有顏色，不僅彰顯親民卻高雅的氣質，更顯示出梅西對妻子的無比寵愛。

安托內雅在卡達世界盃足球賽期間，背的是紫色款香奈兒小型口蓋包，她平常也收藏綠色、米色款式，且都是方便斜背的設計。她還收藏巴黎世家hourglass「沙漏包」，鱷魚紋壓花小牛皮面料的款式不僅尺寸剛好，粉紫色的設計更是超爆款的難搶。

另外，安托內雅先前曾出席品牌2023春夏巴黎時裝周，身為座上賓的她手提LV鮮紅色Taurillon皮革、搭配金色金屬的Capucines手袋，肩背、斜背、手提都能展現與眾不同的高雅風格。

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