整根刺穿脖子！14歲少年學校運動遭標槍插中　恐怖畫面曝光

▲印度一名14歲少年在學校被標槍刺穿脖子。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印度奧里薩邦14歲少年梅荷（Sadanand Meher）17日在學校運動時，離奇被一根標槍刺穿脖子、插進喉部，被緊急送醫。所幸他如今恢復狀況良好，奇蹟般撿回一條命。

綜合紐約郵報、馬卡報報導，梅荷當時正在阿加爾普爾中學（Agalpur High School）校園運動，沒想到其他同學手中擲出的標槍直接刺進他的脖子，並從另一頭穿出。事後，梅荷被緊急送醫，但儘管受了傷，但似乎能靠自己的力量行走，甚至在前往醫院的路上，還能用手穩穩拿著標槍。

#SadanandMeher of Agalpur under @CollectorBgr has been faced with a mishap,he may be given the best care to over come 4m this @CMO_Odisha sir it has 2 be taken care to save his life @HFWOdisha @DeoKalikesh @SujeetKOfficial @TukuniSahu @MoSarkar5T we pray 4 his speedy recovery pic.twitter.com/clj25W6Djd — Citizen/NAGRIK/Deshwasi/Pranav (@pranavkesinga) December 17, 2022

到院後，醫師成功把標槍從梅荷脖子上取下，奇蹟般從這場可怕事故中倖存下來，且並未因此出現任何長期傷害。醫師拉斯（Prabhat Rath）透露，醫治過程中，不能冒險讓梅荷移動，在急診室進行X光、超音波等檢查，「標槍只差幾公分就會傷到氣管，所有主要血管均完好無損」，切開皮膚與肌肉層後成功取出標槍，手術大約持續一小時。

這起悲劇發生的原因以及現場是否有教師監督活動，均有待確認。為了查明事發原因，當局已展開調查。

Sh. Sadanand Meher, Class 9 student of Agalpur Block, who was hit by a javelin, is now out of danger. The work of doctors of @BBMCH_bgr & the boy's patience & spirit are praiseworthy. As per directions of Hon’ble CM @Naveen_Odisha all treatment expenses will be met from CMRF. pic.twitter.com/x7U0kRDoSj — Collector & DM, Balangir (@CollectorBgr) December 17, 2022



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