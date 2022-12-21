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外送員滑倒摔爛披薩！竟收到客人「暖心紙條」和飲料：沒受傷吧？

▲▼南韓一名披薩外送員因積雪滑倒，再次出餐外送時竟意外受到顧客暖心關懷。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓一名披薩外送員因積雪滑倒，再次出餐外送時竟意外受到顧客暖心關懷。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

人間處處有溫情！南韓最近幾天寒流警報持續發威，各地降下不少的積雪，且迎來體感零下10幾度的低溫，一名負責披薩外送的外送員騎著摩托車，然而卻被積雪滑倒，摔爛要交給客人的披薩，沒想到他再次外送剛出爐的披薩時，竟意外在門口發現令人暖心的關懷問候紙條，以及紅參補給飲料。

根據韓媒《朝鮮日報》，與自營業者相關的網路論壇「因為痛，所以才是社長」（아프니까 사장이다）於19日出現令人感到溫暖的貼文，一名經營披薩店的網友A某發文表示，前一天他從配合外送服務的自家司機接到電話，司機表示由於積雪、天雨路滑，導致他在公寓社區騎車時不小心摔跤，整個披薩都被摔成稀巴爛。

於是A某只能打電話給訂餐的顧客，向顧客說明事故原委，並承諾會重新出餐、外送。聽到此，電話另一端的顧客暖心關懷司機的情況，「外送員怎麼了？他還好嗎？等下可以慢慢來。」

A某在發文透露，事後該名外送員再度將剛出爐的披薩送給顧客，沒想到卻意外在大門前發現掛著一包黑色的購物紙袋，裡面裝著一瓶紅參補給飲料、3包人參補充液，紙袋上則貼著黃色紙條，「外送司機，我聽說你在門口滑倒了。應該沒有受傷吧？我怕你沒有按門鈴就騎走了，所以把這袋掛在門口。天冷路滑，請小心駕駛。」

A某對自家外送員經歷如此待遇感到相當驚訝，「我幹這行20年，從來沒有遇過這種事，我還是第一次遇到這麼暖心的客人。原本以為這個社會非常冷漠，但遇到這麼好的人，讓我覺得這個世界還是充滿溫情。外送員雖然摔倒了，但他那天心情真的有變好。雖然昨天冷到爆，但我們的心充滿溫暖。」

網友們留言表示，「根本是天使，我快哭了」、「希望這個世界的客人都能這麼暖」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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