　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓總理狂失言！躲記者「闖紅燈」意外被拍　向輕生者喊話要更堅強

▲▼南韓國務總理韓悳洙19日下午在大批記者面前闖紅燈，過程被攝影鏡頭拍下。（圖／YouTube@MBCNEWS）

▲南韓國務總理韓悳洙19日下午在大批記者面前闖紅燈，過程被攝影鏡頭拍下。（圖／YouTube@

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國務總理韓悳洙近來爭議不斷！最近他前往梨泰院踩踏慘劇罹難者聯合焚香所致哀，但途中卻遭遇記者、YouTuber以及遺屬們的包圍，豈料他竟然與幕僚在紅燈時穿越斑馬線，搭上座車後逃之夭夭；而先前他針對輕生高中生的「心靈喊話」，更被外界批評毫不具備同理心。

根據韓媒《朝鮮日報》，最近韓悳洙結束焚香所致哀行程後的「闖紅燈」影片在YouTube上被傳了開來，當時他於19日下午2時30分左右在首爾市龍山區綠莎坪站附近的梨泰院罹難者聯合焚香所走了出來，不過此時他卻遭到罹難者家屬包圍，要求政府應就此事給出一個正式的道歉，對此他僅以「是的，您辛苦了」回應。

此後，韓悳洙為了要搭上馬路對面的座車，快步趕向斑馬線前，因此遭到記者、YouTuber等夾殺追問。對此，韓悳洙趕緊和身旁的一位民眾握手後，便開始與隨行幕僚穿越馬路，然而此刻行人號誌已經顯示為「紅燈」，至於對面的行人則是乖乖地等紅燈。

南韓最大規模網路論壇之一「Dcinside」一名網友便以該段影像，向警方檢舉韓悳洙違反道路交通法，「國務總理韓悳洙身為大韓民國總統的頭號輔佐幕僚、受總統委任統轄行政部門，即便履行如此重大的任務，卻表現出一副目中無人的態度，對此感到非常憤慨。」

該名網友今年5月也曾向警方檢舉共同民主黨黨魁李在明違反道路交通法，警方處以李在明7萬韓元罰款。

▲▼南韓國務總理韓悳洙指示地方政府，加強取締違建。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓國務總理韓悳洙指示地方政府，加強取締違建。（圖／達志影像／newscom）

韓悳洙自從就任國務總理後，一直給外界穩重、替總統尹錫悅收拾殘局的印象，不過最近卻屢次在言行爆發爭議。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，17歲的李姓男高中生在梨泰院踩踏慘劇中目睹2名親友慘死，事後他雖然接受校園心理諮商、一周2次的醫院心理治療，但最後仍選擇以極端方式輕生；對此，韓悳洙15日向採訪記者表示，「要是他的想法再更堅強一點、願意接受治療的話就好了」，該段發言被視為是針對受害者的二次傷害。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
獨／畫面曝光！女站務員遭暴打　台鐵怒了
快訊／理科太太宣布全面退費！　諮商筆記不賣了
快訊／肯德基變貴了！　價格調整一次看
阿Ben妻「吃飯1姿勢」胃出問題！　醫：大部分的人都這樣
郭董為母請命！醫認證「4劑BNT副作用低」　也可選1廠牌
黃琪扮國泰千金！諞走男友母3千萬　下場曝
快訊／郭台銘狠嗆衛福部！　3點聲明曝
爆乳正妹被下藥全身「七孔流血」！　驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

送拜登的禮物！烏軍轉交「1物」給澤倫斯基　感謝美國提供武器

梨泰院慘案奪158命！萬聖節淪橫屍地獄　「擠死人」悲劇震撼全球

確定了！澤倫斯基「旋風訪美」行程曝光　應拜登邀請而來

男X光檢查「直腸塞好大一根」　醫取出20cm物嚇壞：是一戰未爆彈

南韓總理狂失言！躲記者「闖紅燈」意外被拍　向輕生者喊話要更堅強

整根刺穿脖子！14歲少年學校運動遭標槍插中　恐怖畫面曝光

快訊／澤倫斯基證實訪美　拜登發聲明：展現2黨對烏強大支持

校長摸進女宿想壞壞！被女學生棍棒圍毆　「打到求饒」影片曝光

爆乳正妹慘被下藥全身「七孔流血」　沒被撿屍卻成喪屍太恐怖

南韓鐵道職員「被火車壓死」！　最新報告出爐：司機正在滑手機

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

梅西世足奪冠　精彩瞬間全回顧

送拜登的禮物！烏軍轉交「1物」給澤倫斯基　感謝美國提供武器

梨泰院慘案奪158命！萬聖節淪橫屍地獄　「擠死人」悲劇震撼全球

確定了！澤倫斯基「旋風訪美」行程曝光　應拜登邀請而來

男X光檢查「直腸塞好大一根」　醫取出20cm物嚇壞：是一戰未爆彈

南韓總理狂失言！躲記者「闖紅燈」意外被拍　向輕生者喊話要更堅強

整根刺穿脖子！14歲少年學校運動遭標槍插中　恐怖畫面曝光

快訊／澤倫斯基證實訪美　拜登發聲明：展現2黨對烏強大支持

校長摸進女宿想壞壞！被女學生棍棒圍毆　「打到求饒」影片曝光

爆乳正妹慘被下藥全身「七孔流血」　沒被撿屍卻成喪屍太恐怖

南韓鐵道職員「被火車壓死」！　最新報告出爐：司機正在滑手機

林為洲提案納「假學歷、酒駕不得參選」　嗆蔡適應：要不要先切腹？

黑松今年前11月酒類代理業績年增5.7%　自有飲料表現持平

天才狗聽得懂人話！　朱智勛讚嘆：因為牠才能提早回家

雲林區漁會烏魚子評鑑　阿芳老師：嚐出令人著迷的風味

趙介佑聲明控「家族和黑距離多深厚」　何志偉快閃中執會

金門沙灘發現未爆彈！民眾嚇壞PO網發問　軍方「拆彈」身世揭曉

交往條件「幫付房貸5萬」！銀行員4萬薪水全上繳　她仍拒：太少了

送拜登的禮物！烏軍轉交「1物」給澤倫斯基　感謝美國提供武器

小賈斯汀IG發文怒斥H＆M侵權　狠批「未經同意」：那是垃圾、不要買！

「嘉義優鮮」線上年貨大街開跑　翁章梁帶逛挑年貨、限時加碼送100%東森幣

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

國際熱門新聞

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

19歲女怕私密片外流　砍死男友

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

網美脫衣舞自慰影片瘋傳　本尊怒批變臉

正妹遭下藥七孔流血　沒被撿屍卻淪喪屍

父狂摸繼女臀部　節目曝光引爆南韓怒火

即／馬斯克將辭推特CEO　未來動向曝光

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

梅西封神　政府禁止用他命名

女歌手脫小丁秀私密處影片曝！　歌迷暴動

影片曝　她被1.5公里拔河繩索掀翻爆頭亡

加州地震橋梁裂開　6.8萬戶斷電

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

更多熱門

相關新聞

韓鐵道職員「被火車壓死」！司機正在滑手機

韓鐵道職員「被火車壓死」！司機正在滑手機

南韓京畿道義王市五峯站曾於11月發生死亡事故！一名33歲的韓國鐵道公社職員在進行列車分離、連結作業時慘遭貨物列車壓死，先前曾有報告表示轉轍器是主要事發原因之一；不過最新調查結果卻顯示，實習駕駛員在執行任務時，一旁的指導司機竟然在滑手機，才導致悲劇發生。

北韓居民低溫痛苦哀悼金正日：都死這麼久了

北韓居民低溫痛苦哀悼金正日：都死這麼久了

父狂摸繼女臀部　節目曝光引爆南韓怒火

父狂摸繼女臀部　節目曝光引爆南韓怒火

中國設海外警察局　傳韓國政府展開調查

中國設海外警察局　傳韓國政府展開調查

研究：男人性慾較低　死亡風險變2倍

研究：男人性慾較低　死亡風險變2倍

關鍵字：

日韓要聞南韓國務總理韓悳洙闖紅燈失言梨泰院

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

男團成員爆11年婚變！

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

揭廖科溢撩妹SOP話術都一樣！

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面