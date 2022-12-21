南韓總理狂失言！躲記者「闖紅燈」意外被拍　向輕生者喊話要更堅強

▲南韓國務總理韓悳洙19日下午在大批記者面前闖紅燈，過程被攝影鏡頭拍下。（圖／YouTube@



記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國務總理韓悳洙近來爭議不斷！最近他前往梨泰院踩踏慘劇罹難者聯合焚香所致哀，但途中卻遭遇記者、YouTuber以及遺屬們的包圍，豈料他竟然與幕僚在紅燈時穿越斑馬線，搭上座車後逃之夭夭；而先前他針對輕生高中生的「心靈喊話」，更被外界批評毫不具備同理心。

根據韓媒《朝鮮日報》，最近韓悳洙結束焚香所致哀行程後的「闖紅燈」影片在YouTube上被傳了開來，當時他於19日下午2時30分左右在首爾市龍山區綠莎坪站附近的梨泰院罹難者聯合焚香所走了出來，不過此時他卻遭到罹難者家屬包圍，要求政府應就此事給出一個正式的道歉，對此他僅以「是的，您辛苦了」回應。

此後，韓悳洙為了要搭上馬路對面的座車，快步趕向斑馬線前，因此遭到記者、YouTuber等夾殺追問。對此，韓悳洙趕緊和身旁的一位民眾握手後，便開始與隨行幕僚穿越馬路，然而此刻行人號誌已經顯示為「紅燈」，至於對面的行人則是乖乖地等紅燈。

南韓最大規模網路論壇之一「Dcinside」一名網友便以該段影像，向警方檢舉韓悳洙違反道路交通法，「國務總理韓悳洙身為大韓民國總統的頭號輔佐幕僚、受總統委任統轄行政部門，即便履行如此重大的任務，卻表現出一副目中無人的態度，對此感到非常憤慨。」

該名網友今年5月也曾向警方檢舉共同民主黨黨魁李在明違反道路交通法，警方處以李在明7萬韓元罰款。

▲南韓國務總理韓悳洙指示地方政府，加強取締違建。（圖／達志影像／newscom）

韓悳洙自從就任國務總理後，一直給外界穩重、替總統尹錫悅收拾殘局的印象，不過最近卻屢次在言行爆發爭議。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，17歲的李姓男高中生在梨泰院踩踏慘劇中目睹2名親友慘死，事後他雖然接受校園心理諮商、一周2次的醫院心理治療，但最後仍選擇以極端方式輕生；對此，韓悳洙15日向採訪記者表示，「要是他的想法再更堅強一點、願意接受治療的話就好了」，該段發言被視為是針對受害者的二次傷害。

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