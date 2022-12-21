　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／馬斯克宣布將請辭推特CEO　未來動向曝光

▲▼ 全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉執行長、推特老闆馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

推特老闆馬斯克（Elon Musk）在台灣時間21日上午9時許發推文表示，「我一找到笨到能接下這份工作的人，就會辭去CEO職務！在那之後，我將負責軟體與伺服器團隊」。這是馬斯克在推特舉行投票之後，首度提及辭去推特執行長職務。

馬斯克入主推特後大刀闊斧推動改革，引起許多不滿批評，並於18日在推特發起民意調查，逾1700萬人響應投票。民調結果19日出爐，高達57.5%網友認為他應該下台，人數超越千萬人。

至於能接手執行長的人選，CNN點名其他幾位「潛力股」，曾直接負責過推特產品的克利希南（Sriram Krishnan）被認為是最有可能的選擇，另一位異軍突起的黑馬是川普女婿庫許納（Jared Kushner），他前幾日被目擊與馬斯克一起觀看世足冠軍賽。

路透報導，數周以來，華爾街要求馬斯克請辭的呼聲不斷出現。馬斯克先前也承認，手上有太多事情要做，並表示將尋找推特執行長人選；但他周日時表示，目前沒有接任者，「沒有人想要這份在實際上讓推特繼續存在的職務」。

更多相關新聞
►「57%民意」要求請辭推特CEO　馬斯克強調：我會遵守這個結果
 ►千萬人要馬斯克下台！　CNN預測推特下任CEO黑馬有他

ET快訊
黃安確診「高燒38.9買不到藥」！男星痛曝：差點快死掉
女兒不知媽是「大咖影后」！　驚見她上空照崩潰了
快訊／盧秀燕小內閣名單出爐！　她任副市長
女球迷場邊「超巨車頭燈露出」！　身分被起底
LIVE／12女大生淪林森北樓鳳　分手2周爆交超胸啦啦隊！孫
2023年「6張神卡」搶先看！　最高回饋10％
4天後就職！　12名當選人恐「當選無效」
快訊／趙介佑販毒詐欺！　二審判決出爐
魔獸「場上發怒片」瘋傳！　美媒：他在台灣越來越暴躁了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

童話愛情幸福美滿！梅西愛妻「鍾愛香奈兒」　名牌包證明老公寵愛

慶奪冠太嗨！阿根廷球迷爬高熱舞「跳破屋頂」　墜地爆頭亡

屠殺分屍29歲孫媳婦「取出內臟餵狗」　66歲開膛手奶奶落網

超級電腦預測：地球2100年面臨大滅絕　27%物種可能消失

塔利班宣布「禁止女生上大學」　阿富汗醫科女期末考完一聽淚崩

在家慶祝世足賽突然「被射2顆子彈」　阿根廷隊女球迷中彈死亡　　

大橋裂開！加州6.4地震2死11傷　30多次餘震規模最大4.6

金正日逝世11年！北韓居民低溫「痛苦哀悼」：死這麼久還折磨我們

梅西不僅帶回冠軍榮耀！　研究分析：阿根廷GDP至少成長0.25%

快訊／馬斯克宣布將請辭推特CEO　未來動向曝光

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

梅西世足奪冠　精彩瞬間全回顧

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

童話愛情幸福美滿！梅西愛妻「鍾愛香奈兒」　名牌包證明老公寵愛

慶奪冠太嗨！阿根廷球迷爬高熱舞「跳破屋頂」　墜地爆頭亡

屠殺分屍29歲孫媳婦「取出內臟餵狗」　66歲開膛手奶奶落網

超級電腦預測：地球2100年面臨大滅絕　27%物種可能消失

塔利班宣布「禁止女生上大學」　阿富汗醫科女期末考完一聽淚崩

在家慶祝世足賽突然「被射2顆子彈」　阿根廷隊女球迷中彈死亡　　

大橋裂開！加州6.4地震2死11傷　30多次餘震規模最大4.6

金正日逝世11年！北韓居民低溫「痛苦哀悼」：死這麼久還折磨我們

梅西不僅帶回冠軍榮耀！　研究分析：阿根廷GDP至少成長0.25%

快訊／馬斯克宣布將請辭推特CEO　未來動向曝光

冒學弟名開嗆「教授有問題」　學長躲鍵盤後被揪出...GG了

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》雙女主聲優來台！「千瀧」見面會門票將開搶

韋蘭德曝和大都會老闆通話內容　堅持投球原因和女兒有關

開心吃百香果！回頭見貪吃狗「下巴溼答答」　她笑翻：怎麼水災了

男孩發燒42度出被窩「渾身冒煙」　網友勸：快去醫院吧！

推動亞洲矽谷！　台灣創新版2023衝刺

綠委突嗆「小英社宅蓋不到一半！」　花敬群5次緩頰：超過了！

高雄老宅夾縫求生57年　在地一看很熟悉：曾經是養雞行

日本食品輸入管制調整　桃園衛生局抽驗801食品輻射殘留...結果曝

富邦悍將有新洋投人選　今年曾效力韓職

國際熱門新聞

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

19歲女怕私密片外流　砍死男友

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

父狂摸繼女臀部　節目曝光引爆南韓怒火

即／馬斯克將辭推特CEO　未來動向曝光

梅西封神　政府禁止用他命名

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

網美脫衣舞自慰影片瘋傳　本尊怒批變臉

影片曝　她被1.5公里拔河繩索掀翻爆頭亡

女歌手脫小丁秀私密處影片曝！　歌迷暴動

加州地震橋梁裂開　6.8萬戶斷電

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

追悼金正日　北韓工人-20℃苦撐2小時

更多熱門

相關新聞

傳澤倫斯基出發了　赴美與拜登面對面

傳澤倫斯基出發了　赴美與拜登面對面

《有線電視新聞網》（CNN）白宮記者科林斯（Kaitlan Collins）表示，烏克蘭總統澤倫斯基「已經在前往美國的路上」，預計21日在華府會晤美國總統拜登。這是烏俄戰爭自今年2月24日爆發以來，他首次出國訪問，也是衝突持續至今烏美元首第一次面對面。

美國會完成撥款法案協商　列對台軍事融資

美國會完成撥款法案協商　列對台軍事融資

表決要馬斯克辭職　推特擬限藍勾勾

表決要馬斯克辭職　推特擬限藍勾勾

加州地震橋梁裂開　6.8萬戶斷電

加州地震橋梁裂開　6.8萬戶斷電

即／美國加州發生「規模6.4地震」　5萬戶停電

即／美國加州發生「規模6.4地震」　5萬戶停電

關鍵字：

馬斯克推特北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

男團成員爆11年婚變！

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

揭廖科溢撩妹SOP話術都一樣！

快訊／動物園食蟻獸媽媽難產死亡

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面