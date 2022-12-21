快訊／馬斯克宣布將請辭推特CEO　未來動向曝光

▲特斯拉執行長、推特老闆馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

推特老闆馬斯克（Elon Musk）在台灣時間21日上午9時許發推文表示，「我一找到笨到能接下這份工作的人，就會辭去CEO職務！在那之後，我將負責軟體與伺服器團隊」。這是馬斯克在推特舉行投票之後，首度提及辭去推特執行長職務。

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

馬斯克入主推特後大刀闊斧推動改革，引起許多不滿批評，並於18日在推特發起民意調查，逾1700萬人響應投票。民調結果19日出爐，高達57.5%網友認為他應該下台，人數超越千萬人。

至於能接手執行長的人選，CNN點名其他幾位「潛力股」，曾直接負責過推特產品的克利希南（Sriram Krishnan）被認為是最有可能的選擇，另一位異軍突起的黑馬是川普女婿庫許納（Jared Kushner），他前幾日被目擊與馬斯克一起觀看世足冠軍賽。

路透報導，數周以來，華爾街要求馬斯克請辭的呼聲不斷出現。馬斯克先前也承認，手上有太多事情要做，並表示將尋找推特執行長人選；但他周日時表示，目前沒有接任者，「沒有人想要這份在實際上讓推特繼續存在的職務」。

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