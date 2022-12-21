南韓鐵道職員「被火車壓死」！　最新報告出爐：司機正在滑手機

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道義王市五峯站曾於11月發生死亡事故！一名33歲的韓國鐵道公社職員在進行列車分離、連結作業時慘遭貨物列車壓死，先前曾有報告表示轉轍器是主要事發原因之一；不過最新調查結果卻顯示，實習駕駛員在執行任務時，一旁的指導司機竟然在滑手機，才導致悲劇發生。

根據韓媒《朝鮮日報》，京畿道義王市五峯站11月5日傳出死亡悲劇，目前由南韓國土交通部鐵道特別司法警察隊依業務過失致死罪嫌，將實習駕駛A某、指導駕駛B某立案偵查中，其中A某是首次運行五峯站路線，而身為職場前輩的B某則負責在旁指導。

從監視器畫面可以發現，A某在執行貨物列車的運行作業中，B某竟然未善盡職責，只在一旁專心滑手機。

南韓鐵道安全法雖然規定，司機在駕駛鐵路列車時禁止使用手機等電子產品，不過長年以來往往有不少司機違反規定，且能輕易躲過取締，這讓韓國鐵道公社也感到相當頭疼。據悉，2014年就有列車司機在駕駛時滑手機、回Kakao Talk（通訊軟體）訊息，導致發生追撞事故。

目前還是未能釐清具體事發原因，正由國土交通部、雇用勞動部調查中。先前曾有分析指出，鐵道轉轍器出現異常，恐怕是導致事故發生的主要原因；不過隨著監視器影像曝光，整起案件迎來新的局面。

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