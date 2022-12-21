金正日逝世11年！北韓居民低溫「痛苦哀悼」：死這麼久還折磨我們

▲金正日2011年12月17日病逝。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）前任最高領導人金正日於2011年12月17日逝世，今年適逢逝世11周年。不過對於北韓居民而言，今年才剛從艱險的新冠疫情中稍微擺脫，在寒冬之下又得被強制動員參加哀悼活動，不僅無法作生意養家活口，甚至還得在零下10幾度低溫穿上傳統服飾，民眾直言，「都死了10幾年，還一直折磨我們！」

根據《自由亞洲電台》（RFA），在寒冬之際被迫動員參加金正日逝世11周年的哀悼活動，對於一般北韓居民而言簡直是痛苦萬分，面臨國際社會制裁、經濟景氣無起色，不僅對於平壤當局高層的不滿與痛苦有口難言，甚至還得在新冠疫情遺留下的生活苦難中，忍著比往年還要嚴寒的低溫，參加哀悼活動。

記者孫慧敏（손혜민，音譯）透露，「今年寒流的低溫比往年還要誇張，兩江道、咸鏡南北道等北部區域就別講了，就連平安道內陸都來到攝氏零下12度的低溫，各地方的女性居民必須強忍低溫穿上韓服（朝鮮服，傳統服飾）被組織動員參加哀悼。哀悼活動不僅威脅居民們的生計，甚至讓居民處於凍傷、失溫的風險，簡直是蹂躪人權的政治操作。」

北韓居民怨聲載道，「（金正日）還活著的時候讓居民們全都餓死，如今就連死後也讓居民們繼續痛苦！」

▲金正日逝世11周年，北韓軍官前往平壤錦繡山太陽宮向遺體獻花致敬。（圖／達志影像）

記者安昌圭（안창규，音譯）則指出，在金正日逝世11周年的全國哀悼期間，一般民眾同樣被禁止批評黨、政治體制、批評政府或領導高層，否則一旦被潛伏在各地的取締員知悉，則會被保衛部（類似警察體制）人員逮捕，且北韓盛行「連坐法」，一旦因不慎發言被取締，則不僅本人，甚至就連同住家人、親戚也會遭殃。

安昌圭透露，自從北韓1990年代經歷「苦難的行軍」（大饑荒）以後，居民們無法忍受當局充滿謊言的宣傳，對於批評高層毫不忌諱，特別是大饑荒以後誕生的世代（市場世代，指大饑荒以後，北韓配給制度完全崩潰、失能下，生計僅能依靠市場經濟的世代）對於當局的不滿更是毫不隱瞞。

據悉，去年12月正值金正日逝世第10周年，依照北韓「逢五逢十」的政治傳統，當局相當重視對金正日的追悼活動，一名居住在新義州市的消息人士透露，當局禁止民眾在哀悼期間飲酒作樂、且不能笑，否則會遭當局逮捕。

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