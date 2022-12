泰軍艦遭巨浪打翻！船身「傾斜60度」沉沒　105人落水…尋獲6遺體

▲泰國軍艦素可泰號(HTMS Sukhothai)沉沒。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

泰國軍艦「素可泰號」18日出航時,因惡劣天氣加上海相不佳,海水灌入船艙導致沉沒,當時船上共載有105名船員,最初救起75人後,終於在20日下午又找到7人,但僅有1人存活,目前仍有23人失蹤。

The Royal Thai Navy corvette Sukhothai sank in the Gulf of #Thailand in a storm.



There were 106 sailors on board. 75 of them were evacuated, the fate of the rest is unknown. pic.twitter.com/fexCI6oBRs