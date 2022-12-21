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慕尼黑安全會議主席：習近平「等時機成熟」才會出兵台灣

▲▼慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）是德國資深外交官，長年擔任前總理梅克爾外交顧問和駐聯合國代表。（圖／達志影像／美聯社）

▲慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林育立柏林20日專電

慕尼黑安全會議主席霍伊斯根受訪時研判，由於中國經濟不佳，未來幾年中國對台動武的可能性不高，他並指出唯有俄羅斯總統蒲亭下台，俄烏戰爭才可能結束。

現年67歲的霍伊斯根（Christoph Heusgen）是德國資深外交官，長年擔任前總理梅克爾（Angela Merkel）外交顧問和駐聯合國代表，今年接掌慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）主席。這個西方最重要的外交和軍事論壇，即將在明年2月17日至19日舉行會議。

▲▼解放軍軍演。（圖／CFP）

▲今年8月美眾院長裴洛西訪台後，解放軍在台灣周邊實施一連串大規模實彈軍演。（圖／CFP）

霍伊斯根接受「商報」（Handelsblatt）專訪時對台灣情勢表示憂心。他說習近平一步步完成目標，在香港和南海違反國際法，侵犯西藏和新疆少數民族的人權，他說要併吞台灣，沒理由認為他不會真的做。不過，由於中國經濟最近出問題，如果受制裁，大後方將崩盤，因此他認為未來幾年中國對台動武的可能性不高。

霍伊斯根相信，習近平將等時機成熟才出兵台灣，例如中國軍事夠強大，不用害怕台灣和美國反擊，或美國被國內事務綁住，無暇顧及台灣。

他說，中國攻台後，美國將對中國實施嚴厲制裁，在這種情況下德國企業也非加入制裁不可，目前在中國活躍的企業必須注意這個風險。

霍伊斯根強調，德國應從依賴俄羅斯所造成的災難性後果學到教訓，減少依賴中國，並努力分散市場。但他反對美國和中國彼此區隔經濟活動的做法，認為德國不應退出中國市場，從此不與中國做生意，因為經濟上沒有意義。

▲▼解放軍軍演。（圖／CFP）

▲解放軍軍演被認為恐怕常為台海情勢新常態。（圖／CFP）

俄國入侵烏克蘭即將屆滿10個月，霍伊斯根指出，只要戰況有進展，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）就不會歇手，從他違反保證烏克蘭領土完整的布達佩斯備忘錄和明斯克協議來看，就算簽停火協議他也不可能遵守，反而會利用協議儲備實力，發動下一波攻勢。

因此他研判戰爭還會持續一段時間，唯有蒲亭下台才會真正結束，俄國歷史上不乏領導人被罷黜的先例，例如赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）和戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）。

霍伊斯根指出，從民調來看，俄國人民已開始對戰爭感到厭煩；如果戰事還是沒進展，蒲亭應該會再下達一次動員令，屆時一些地區人民可能出現反抗不願再當炮灰。

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