　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塔利班宣布「禁止女生上大學」　阿富汗醫科女期末考完一聽淚崩

▲▼2022年2月26日，女學生經過喀布爾教育大學（Kabul Education University）。（圖／路透）

▲塔利班禁止女性上大學。圖為2月26日喀布爾教育大學（Kabul Education University）門口畫面。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

塔利班政府20日宣布，阿富汗所有公私立大學禁止女學生進入、立刻生效，通知信已獲高等教育部證實。與此同時，許多大學生正坐在教室裡參加期末考，一位醫學系女大生聽見消息，非常擔心無法在喀布爾完成學業，打電話給母親時，忍不住淚崩。

塔利班1996至2001年間首度統治阿富汗，但實施嚴格解釋的伊斯蘭教法，包括各種公開酷刑、嚴重壓迫女性權利，不准女性上學、工作甚至單獨外出，殘暴統治備受抨擊。他們去年重返執政後，承諾溫和統治並尊重人權，但一上任就禁止女性上學，今年3月一度宣布女性復學，幾小時後卻又收回，導致該國6年級以上女童不能上學，所有女子高中關閉。

醫學系女大生的母親匿名向CNN表示，「不只是我，還有其他母親心中的痛苦無法形容。我們全都感受到這種痛苦，都在擔心孩子的未來。」

▲2022年2月26日，女學生聚集在喀布爾大學（Kabul University）門口。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年2月26日，一群女學生聚集在喀布爾大學（Kabul University）門口。（圖／達志影像／美聯社）

塔利班20日的政策招致國際批評。美駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）形容此舉「絕對站不住腳」，「塔利班不能期待自己成為國際社會的合法成員，直到他們尊重所有阿富汗人的權利為止，尤其女人和女孩的人權及基本自由。」國務院發言人普萊斯（Ned Price）也說，他們會探討還能做些什麼，以追究塔利班的責任。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）表示，這是「女權的另一次過分縮減，對於每一位女學生而言都是深刻的失望，也是塔利班遠離自力更生及繁榮阿富汗的另一步。」

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）直言，塔利班又一次違背承諾，「這是另一次非常令人不安的舉動，難以想像這個國家在應對所有挑戰，卻沒有女性積極參與跟女性教育之際，能夠如何發展。」

此前，聯合國阿富汗特使奧通巴耶娃（Roza Otunbayeva）向安理會表示，阿富汗女子高中關閉已經「削弱」塔利班政府與國際社會的關係，且「在阿富汗人之中、甚至塔利班領導層內部都極不受歡迎」。她形容20日的禁令是「毀滅性的」，「只要女孩依然被排除在學校之外，事實上的當局繼續無視國際社會關切，我們將持續陷入某種僵局。」

ET快訊
黃安確診「高燒38.9買不到藥」！男星痛曝：差點快死掉
女兒不知媽是「大咖影后」！　驚見她上空照崩潰了
快訊／盧秀燕小內閣名單出爐！　她任副市長
女球迷場邊「超巨車頭燈露出」！　身分被起底
LIVE／12女大生淪林森北樓鳳　分手2周爆交超胸啦啦隊！孫
2023年「6張神卡」搶先看！　最高回饋10％
4天後就職！　12名當選人恐「當選無效」
快訊／趙介佑販毒詐欺！　二審判決出爐
魔獸「場上發怒片」瘋傳！　美媒：他在台灣越來越暴躁了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

童話愛情幸福美滿！梅西愛妻「鍾愛香奈兒」　名牌包證明老公寵愛

慶奪冠太嗨！阿根廷球迷爬高熱舞「跳破屋頂」　墜地爆頭亡

屠殺分屍29歲孫媳婦「取出內臟餵狗」　66歲開膛手奶奶落網

超級電腦預測：地球2100年面臨大滅絕　27%物種可能消失

塔利班宣布「禁止女生上大學」　阿富汗醫科女期末考完一聽淚崩

在家慶祝世足賽突然「被射2顆子彈」　阿根廷隊女球迷中彈死亡　　

大橋裂開！加州6.4地震2死11傷　30多次餘震規模最大4.6

金正日逝世11年！北韓居民低溫「痛苦哀悼」：死這麼久還折磨我們

梅西不僅帶回冠軍榮耀！　研究分析：阿根廷GDP至少成長0.25%

快訊／馬斯克宣布將請辭推特CEO　未來動向曝光

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

梅西世足奪冠　精彩瞬間全回顧

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

童話愛情幸福美滿！梅西愛妻「鍾愛香奈兒」　名牌包證明老公寵愛

慶奪冠太嗨！阿根廷球迷爬高熱舞「跳破屋頂」　墜地爆頭亡

屠殺分屍29歲孫媳婦「取出內臟餵狗」　66歲開膛手奶奶落網

超級電腦預測：地球2100年面臨大滅絕　27%物種可能消失

塔利班宣布「禁止女生上大學」　阿富汗醫科女期末考完一聽淚崩

在家慶祝世足賽突然「被射2顆子彈」　阿根廷隊女球迷中彈死亡　　

大橋裂開！加州6.4地震2死11傷　30多次餘震規模最大4.6

金正日逝世11年！北韓居民低溫「痛苦哀悼」：死這麼久還折磨我們

梅西不僅帶回冠軍榮耀！　研究分析：阿根廷GDP至少成長0.25%

快訊／馬斯克宣布將請辭推特CEO　未來動向曝光

冒學弟名開嗆「教授有問題」　學長躲鍵盤後被揪出...GG了

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》雙女主聲優來台！「千瀧」見面會門票將開搶

韋蘭德曝和大都會老闆通話內容　堅持投球原因和女兒有關

開心吃百香果！回頭見貪吃狗「下巴溼答答」　她笑翻：怎麼水災了

男孩發燒42度出被窩「渾身冒煙」　網友勸：快去醫院吧！

推動亞洲矽谷！　台灣創新版2023衝刺

綠委突嗆「小英社宅蓋不到一半！」　花敬群5次緩頰：超過了！

高雄老宅夾縫求生57年　在地一看很熟悉：曾經是養雞行

日本食品輸入管制調整　桃園衛生局抽驗801食品輻射殘留...結果曝

富邦悍將有新洋投人選　今年曾效力韓職

國際熱門新聞

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

19歲女怕私密片外流　砍死男友

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

父狂摸繼女臀部　節目曝光引爆南韓怒火

即／馬斯克將辭推特CEO　未來動向曝光

梅西封神　政府禁止用他命名

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

網美脫衣舞自慰影片瘋傳　本尊怒批變臉

影片曝　她被1.5公里拔河繩索掀翻爆頭亡

女歌手脫小丁秀私密處影片曝！　歌迷暴動

加州地震橋梁裂開　6.8萬戶斷電

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

追悼金正日　北韓工人-20℃苦撐2小時

更多熱門

相關新聞

逆子殺父分屍成「人彘」！「為保護媽」下場出爐

逆子殺父分屍成「人彘」！「為保護媽」下場出爐

新北市永和區日前發生駭人聽聞的殺父分屍案件，男子符冠羣不滿84歲的老父親「照顧需求過高」，狠心殺害父親後分屍，並將屍體棄屍水溝，由於遺體僅有軀幹，缺少頭部與四肢，媒體稱呼為「人彘分屍案」。一審符男遭重判19年，案經上訴，高等法院21日二審駁回上訴，維持19年的刑度。

與丈夫爭執　攜女投海判刑定讞

與丈夫爭執　攜女投海判刑定讞

《甦活人生》12月號報導總統表揚

《甦活人生》12月號報導總統表揚

小球迷自製戰袍　梅西送簽名衣邀請觀賽

小球迷自製戰袍　梅西送簽名衣邀請觀賽

欲拉下萬年董事長　長榮集團弟弟派再敗一場

欲拉下萬年董事長　長榮集團弟弟派再敗一場

關鍵字：

阿富汗塔利班女權人權教育權

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

男團成員爆11年婚變！

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

揭廖科溢撩妹SOP話術都一樣！

快訊／動物園食蟻獸媽媽難產死亡

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面