塔利班宣布「禁止女生上大學」　阿富汗醫科女期末考完一聽淚崩

▲塔利班禁止女性上大學。圖為2月26日喀布爾教育大學（Kabul Education University）門口畫面。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

塔利班政府20日宣布，阿富汗所有公私立大學禁止女學生進入、立刻生效，通知信已獲高等教育部證實。與此同時，許多大學生正坐在教室裡參加期末考，一位醫學系女大生聽見消息，非常擔心無法在喀布爾完成學業，打電話給母親時，忍不住淚崩。

塔利班1996至2001年間首度統治阿富汗，但實施嚴格解釋的伊斯蘭教法，包括各種公開酷刑、嚴重壓迫女性權利，不准女性上學、工作甚至單獨外出，殘暴統治備受抨擊。他們去年重返執政後，承諾溫和統治並尊重人權，但一上任就禁止女性上學，今年3月一度宣布女性復學，幾小時後卻又收回，導致該國6年級以上女童不能上學，所有女子高中關閉。

醫學系女大生的母親匿名向CNN表示，「不只是我，還有其他母親心中的痛苦無法形容。我們全都感受到這種痛苦，都在擔心孩子的未來。」

▲今年2月26日，一群女學生聚集在喀布爾大學（Kabul University）門口。（圖／達志影像／美聯社）

塔利班20日的政策招致國際批評。美駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）形容此舉「絕對站不住腳」，「塔利班不能期待自己成為國際社會的合法成員，直到他們尊重所有阿富汗人的權利為止，尤其女人和女孩的人權及基本自由。」國務院發言人普萊斯（Ned Price）也說，他們會探討還能做些什麼，以追究塔利班的責任。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）表示，這是「女權的另一次過分縮減，對於每一位女學生而言都是深刻的失望，也是塔利班遠離自力更生及繁榮阿富汗的另一步。」

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）直言，塔利班又一次違背承諾，「這是另一次非常令人不安的舉動，難以想像這個國家在應對所有挑戰，卻沒有女性積極參與跟女性教育之際，能夠如何發展。」

此前，聯合國阿富汗特使奧通巴耶娃（Roza Otunbayeva）向安理會表示，阿富汗女子高中關閉已經「削弱」塔利班政府與國際社會的關係，且「在阿富汗人之中、甚至塔利班領導層內部都極不受歡迎」。她形容20日的禁令是「毀滅性的」，「只要女孩依然被排除在學校之外，事實上的當局繼續無視國際社會關切，我們將持續陷入某種僵局。」