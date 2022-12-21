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俄烏開打首次！澤倫斯基爆將訪美見拜登　赴國會發表演說

▲▼拜登、澤倫斯基。（組圖／路透）

▲澤倫斯基有望訪美會拜登，並到國會發表聯席演說。（組圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

俄烏戰爭開打將滿10個月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）可能將首次赴美，與美國總統拜登於周三（21日）會面，不過消息人士指出，相關計畫仍未確定。此外，預期澤倫斯基將親自進入國會發表演說。

CNN報導，2名熟悉內情的消息人士表示，若週三（21日）計畫成行，澤倫斯基將抵達白宮與拜登會面，但因為安全疑慮仍尚未敲定計畫。此時正值拜登政府計畫新一輪軍援烏克蘭，將提供愛國者防空飛彈系統提升烏克蘭防空能力。

若此行成行，將會是俄烏戰爭開打以來，澤倫斯基首次出國訪問，第一站就選美國的意義重大。另有消息指出，國會山莊也已準備好在21日迎接澤倫斯基的到來，到時澤倫斯基可能出席兩院聯席會議發表演說。

白宮拒絕回應澤倫斯基的訪問和新一輪的援烏計畫，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也不願證實澤倫斯基將訪國會的消息，「我不知道那會發生。」

裴洛西重複表示，「我們還不知道」，當被問及是否主動邀請澤倫斯基前來，她則回應，「沒有，在我們知道他能抽身前來前不會這麼做。」據悉，國會警察已著手加強周圍安全防護，為澤倫斯基可能訪問作準備。

澤倫斯基預期將在演說中感謝美國對烏克蘭提供的援助，並將尋求更多資金支持。

根據美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）統計，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，美國已援助烏克蘭近500億美元，包括人道、資金和軍事支援等。

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